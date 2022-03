fot. PressFocus Na zdjęciu: Nasser Al Khelaifi

Prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi może trafić do więzienia, twierdzi RMC Sport. Sternikowi klubu z Ligue 1 grozi 28 miesięcy pozbawienia wolności, w związku z aferą “Fifagate”.

Wygląda na to, że poważne kłopoty ma szef PSG

RMC Sport podaje, że wciąż nierozwiązany jest temat z aferą “Fifagate”

Szwajcarska prokuratura domaga się kary więzienia dla sternika klubu z Paryża

Afera związana z mistrzostwami świata 2026 i 2030

Prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi został oskarżony przez szwajcarską prokuraturę. Sprawa dotyczy nakłaniania byłego sekretarza FIFA Jerome’a Valcke do popełniania przestępstw. Na sterniku klubu z Parc des Princes ciążą zarzuty wręczania korzyści byłemu działaczowi Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Miało to dotyczyć sprzedaży praw do transmisji z meczów mistrzostw świata. Co ciekawe Al-Khelaifi jest również szefem grupy telewizyjnej beIN Media.

Wcześniej szef PSG został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Valcke skazano natomiast na 120 dni w zawieszeniu. W każdym razie szwajcarska prokuratura złożyła odwołanie od tej decyzji, domagając się 28 miesięcy więzienia dla Al-Khelalifiego i 35 miesięcy więzienia dla Jerome’a Valcke.

W czasie, gdy PSG będzie mierzyło się na wyjeździe z Realem Madryt o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt, to szef klubu z Paryża będzie musiał tłumaczyć się przed szwajcarskim wymiarem sprawiedliwości. Al-Khelaifi został uniewinniony w październiku 2020 roku. Niemniej nadal będzie musiał się bronić po apelacji wniesionej przez prokuraturę do Sądu Apelacyjnego Federalnego Sądu Karnego (TPF).

Katarski biznesmen od 2011 roku jest prezydentem PSG. W tym czasie ekipa z Paryża wygrała siedem razy mistrzostwo Ligue 1 i sześć razy Puchar Francji. PSG w tym sezonie zmierza pewnym krokiem po kolejny tytuł mistrzowski. Jednocześnie paryżanie liczą na sukces w Lidze Mistrzów. W pierwszy starciu 1/8 finału elitarnych rozgrywek z Realem wygrali 1:0. Bramkę zdobył wówczas rzutem na taśmę Kylian Mbappe.

