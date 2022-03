Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt ma grono przeciwników. Zalicza się do niego prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej – Noel Le Graet. Uważa on, że skrzydłowy Paris-Saint Germain ma dużo większe szanse na wygranie Złotej Piłki, jeśli zostanie w Paryżu.

Kylian Mbappe nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z PSG

Francuz niemal na pewno latem przeniesie się do Realu Madryt

Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony prezes francuskiej federacji

Ligue 1 straci jeden z najważniejszych argumentów do interesowania się nią

Odejście gwiazdy jaką jest Kylian Mbappe, będzie sporą stratą nie tylko dla Paris-Saint Germain, ale i dla całej Ligue 1. Wielu kibiców uważa, że z TOP 5 lig europejskich to właśnie francuska jest najsłabsza i najmniej atrakcyjna. Mogą o tym świadczyć także wyniki osiągane przez tamtejsze kluby na arenie europejskiej. Zdaje sobie z tego sprawę prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Noel Le Graet.

Zdaniem Francuza lepiej dla Mbappe byłoby pozostać w PSG, gdyż w ten sposób będzie miał on większe szanse na zdobycie w przyszłości Złotej Piłki.

– Chciałbym, żeby Mbappe został – powiedział w rozmowie z Ouest-France Le Graet.

– Lepiej jest dla francuskiego futbolu mieć jednego z najlepszych zawodników na świecie w Ligue 1. Tutaj miałby większą szansę zdobyć Złotą Piłkę – dodał.

– Kiedy zmieniasz klub, musisz się przystosować do nowego środowiska. PSG przechodzi teraz przez kryzys, ale to wciąż wspaniały klub. Nie uważam, żeby liga hiszpańska była silniejsza od naszej. Naturalnie decyzja odnośnie przyszłości to jego osobisty wybór. Jako prezes federacji chciałbym jednak, żeby został – zakończył.

Według hiszpańskich mediów Kylian Mbappe osiągnął już ustne porozumienie z Realem Madryt i przeniesie się do niego latem. Carlo Ancelotti wierzy, że przybycie Francuza znacząco wzmocni atak Los Blancos, a sam skrzydłowy szybko zaadaptuje się w nowej lidze.