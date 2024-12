Olympique Lyon żegna się ze swoją legendą, która w tym sezonie... nie rozegrała ani jednego spotkania. Athony Lopes oficjalnie zmienia klub, ale zostaje we Francji.

ANP / Alamy, FC Nantes Na zdjęciu: Anthony Lopes

Olympique Lyon żegna legendę. Straciła miejsce w kadrze

Wychowanek Olympique Lyon odchodzi ze swojej macierzystej drużyny 12 lat po oficjalnym debiucie. Athony Lopes swój premierowy mecz w koszulce Les Gones rozegrał 6 grudnia 2012 roku – Portugalczyk wystąpił w pojedynku Ligi Europy. Rywalem ekipy znad Rodanu był Hapoel Ironi Kirjat Szemona. Podopieczni Remiego Garde’a wygrali 2:0, a gole strzelali Naby Sarr i Yassine Benzia.

Lopes rozegrał łącznie 489 spotkań w barwach Lyonu. W sezonie 11/12 sięgnął po swoje jedyne klubowe trofeum – Puchar Francji. Szesnastokrotny reprezentant Portugalii był pewnym punktem OL aż do obecnego sezonu. W trwających rozgrywkach ani razu nie pojawił się na boisku, a w pewnym momencie stracił także miejsce w kadrze. Podstawowym golkiperem Les Gones stał się Lucas Perri.

Odsunięty na boczny tor Lopes postanowił odejść z ukochanego klubu. Jego nowym pracodawcą będzie FC Nantes. To oznacza, że 34-latek nie tylko nie opuszcza Francji, ale także pozostaje w Ligue 1. Numerem jeden w szeregach Kanarków do tej pory był Alban Lafont, ale w czterech ostatnich meczach między słupkami znalazł się Patrik Carlgren. Wydaje się, że Portugalczyk, który podpisał kontrakt do końca tego sezonu, może walczyć nawet o miejsce w wyjściowej jedenastce.