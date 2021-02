Neymar i Kylian Mbappe to dwójka zawodników Paris Saint-Germain, którzy wciąż są łączeni z różnymi klubami. Nie brakuje spekulacji związanych z tym, że Francuz latem trafi do Realu Madryt, a Brazylijczyk do FC Barcelony. Pełen wiary w to, że wymieniona dwójka nie opuści aktualnych mistrzów Francji, jest trener tego zespołu.

Neymar ma kontrakt ważny z PSG do końca czerwca 2022 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 16 spotkaniach, strzelając w nich 13 goli. Kylian Mbappe również ma umowę ważną ze stołecznym klubem jeszcze przez 1,5 roku. W trakcie trwającej kampanii wystąpił w 24 spotkaniach, notując w nich 16 goli.

– Wierzę, że oboje zostaną w klubie. Mam jednocześnie nadzieję, że wiążą swoją przyszłość z PSG jeszcze na długie lata. Podchodzę do tej sprawy z dużym optymizmem – mówił Mauricio Pochettino w rozmowie z RMC Sport.

Czas wszystko zweryfikuje

– Klub pracuje nad tym, aby zatrzymać Neymara i Mbappe. Widzę, że obaj są szczęśliwi. Dobrze się czują w PSG. Gdyby obaj zostali, byłaby to z pewnością dobra nowina nie tylko dla mnie, ale przypuszczam, że także dla wszystkich kibiców – dodał Argentyńczyk.

Paryżanie w środowy wieczór rozegrają spotkanie w ramach 23. kolejki ligi francuskiej. Rywalem PSG będzie Nimes. W szeregach paryżan zabraknie kapitana reprezentacji Brazylii, ale zdolny do gry ma być Mbappe.

Stołeczny team po rozegraniu 22 spotkań plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji, legitymując się dorobkiem 45 punktów na koncie. Do pierwszego Lille mistrzowie Francji tracą trzy oczka.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin