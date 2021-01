Pochettino wypowiedział się przed debiutem w PSG

W środę Paris-Saint Germain czeka wyjazdowe spotkanie z Saint-Etienne. Będzie to debiut Mauricio Pochettino w roli trenera paryżan.

Argentyński szkoleniowiec wziął udział w swojej pierwszej konferencji przedmeczowej w roli trenera mistrzów Francji. Sporo czasu poświęcił wracającemu do zdrowia Neymarowi.

– Jak tylko Neymar zacznie trenować z grupą, postaramy się znaleźć dla niego odpowiednią pozycję. On wykracza poza jakikolwiek system. Chcemy, by pokazywał swoją najlepszą wersję. Postaramy się znaleźć dla niego najodpowiedniejszą rolę, aby mógł wyrazić pełnię swego potencjału. Przywództwo można pokazywać na różne sposoby. Im więcej mamy liderów, tym lepiej dla nas. To będzie prawdziwą siłą Paris-Saint Germain – zapowiedział Mauricio Pochettino.

Marquinhos pozostanie kapitanem

Były trener Tottenhamu zapowiedział także, że wie, jak zapanować nad szatnią pełną gwiazd.

– Wiem, co reprezentuje Paris-Saint Germain. Wiem, jaki jest poziom graczy w jego szeregach. W przeszłości pracowałem już ze świetnymi zawodnikami. Zrobię, co w mojej mocy, by zoptymalizować cechy moich graczy. Święty Mikołaj był dla mnie hojny, bo dał mi możliwość pracy w tak wspaniałym klubie. Chcę podziękować prezesowi Nasserowi i dyrektorowi sportowemu Leonardo za zaufanie. Wiem, że wokół klubów pokroju PSG pojawia się mnóstwo plotek. Mam świadomość ogromnej skali wyzwania, przed jakim stoję. PSG ma wielkie oczekiwania i odczuwa wielką presję – powiedział Pochettino.

Zapowiedział także, że opaska kapitana zespołu nie zmieni posiadacza.

– Marquinhos jest kapitanem drużyny i na pewno nim pozostanie. Później zobaczymy, jakie podejmiemy decyzje – spuentował Argentyńczyk.

Debiut Pochettino w roli trenera PSG odbędzie się w środę o godzinie 21.00.