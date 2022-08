PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino udzielił pierwszego wywiadu po odejściu ze stanowiska pierwszego trenera Paris Saint-Germain. Argentyńczyk przyznał, że w klubie panuje obsesja na punkcie Ligi Mistrzów i jest to jedyna rzecz, która ma znaczenie. Wszystko inne traktowane jest jako porażka.

Pochettino udzielił pierwszego wywiadu od zwolnienia w PSG

Argentyńczyk wskazał przyczynę jego odejścia z klubu

Szkoleniowiec przyznał, że w PSG panuje obsesja na punkcie Ligi Mistrzów

“PSG ma obsesje na punkcie Ligi Mistrzów”

Pochettino jest kolejnym szkoleniowcem, który nie podołał temu wielkiemu zadaniu w Paris Saint-Germain. Francuzi w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów zostali wyeliminowani przez Real Madryt mimo zwycięstwa w pierwszym meczu i dobrego rozpoczęcia rewanżu na Santiago Bernabeu.

– W PSG wszystko koncentruje się wokół Ligi Mistrzów. Czasami może to być rozpraszające. Wszystko w klubie jest robione pod sukces w tych rozgrywkach. Inne są uważane za gwarantowane ze względu na wyższość tej drużyny nad innymi francuskimi zespołami. Liga Mistrzów jest tutaj traktowana obsesyjnie, natomiast każde niepowodzenie jest równoznaczne z porażką – przyznał Pochettino.

Argentyńczyk, który przebywa obecnie w Barcelonie czekając na nowe oferty pracy, odniósł się również do pozostania w Paryżu Kyliana Mbappe. PSG postawiło wszystko na jednej szali, aby zatrzymać reprezentanta Les Blues na Parc des Princes. – Klub robił wszystko, co mógł, aby go zatrzymać. Uważam, że było to słuszne podejście, bo jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. PSG ma odpowiednie zasoby, aby powalczyć o tego zawodnika.

Pochettino odniósł się także do przegranego meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, który w znacznym stopniu zaważył na przyszłości Argentyńczyka. – Myślę, że Benzema faulował Donnarummę i gdyby interweniował VAR, dzisiaj rozmawialibyśmy o czymś innym.

Pochettino prowadził PSG w 84 spotkaniach zdobywając 2,15 punktu na mecz. We francuskim klubie pracował od stycznia 2021 roku do lipca 2022 roku.

Zobacz również: Ramsey już w Nice. Wkrótce drugi duży transfer