Dimitri Payet wyznał, że chciałby zakończyć karierę w Olympique’u Marsylii. Francuz powrócił do tego klubu w 2017 roku.

Dimitri Payet nie zamierza powracać do Premier League

Dimitri Payet znajduje się w ostatnich tygodniach w wysokiej formie. Po skomplikowanym, dla siebie, początku sezonu, to również jego dobre występy pozwoliły Olympique’owi Marsylii wywalczyć awans do przyszłorocznej edycji Ligi Europy. 34-latek wyznał w rozmowie z Telefoot, że chciałby zakończyć karierę w obecnym klubie.

– Rozmawialiśmy z Jorge Sampaolim po jego przyjeździe. Wyraźnie wyjaśnił mi, czego ode mnie oczekuje. Staram się przywrócić u siebie pewność siebie. Spędziłem w Marsylii trzy czwarte mojej kariery i zamierzam pozostać w strukturach klubu po odwieszeniu butów na kołek. Można powiedzieć, że to mój klub, moje miasto i mój stadion. Mam nadzieję, że kiedy skończę karierę, ludzie zachowają dobre wspomnienia związane ze mną. Nawet, jeżeli w życiu naszych kibiców nie zawsze jest różowo – powiedział Dimitri Payet.

Francuski pomocnik swego czasu był jedną z największych gwiazd Premier League. Przez półtora roku swojej gry w West Hamie zachwycał kibicami efektownymi dryblingami, asystami i bramkami. W styczniu 2017 roku wymusił jednak na włodarzach Młotów powrót do swojej ojczyzny. W obecnym sezonie pozostaje podstawowym zawodnikiem Olympique’u Marsylii. Wystąpił w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziesięć bramek i tyle samo asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku. W ostatniej kolejce Ligue 1 jego klub zmierzy się z Metz.

