Olympique Marsylia przystępował do niedzielnej batalii, chcąc odnieść 15. zwycięstwo w sezonie. Jednocześnie ekipa Jorge Sampaoliego chciała umocnić się na pozycji wicelidera ligi francuskiej.

Marsylczycy w pierwszej połowie rywalizacji byli stroną dominującą, ale mieli kłopot z pokonaniem bramkarza rywali. W końcu w doliczonym czasie los do OM się uśmiechnął, bo sędzia podyktował rzut karny. Wydawało się, że jego egzekutorem będzie Dimitri Payet. Kapitan zespołu wyjaśnił, dlaczego oddał piłkę reprezentantowi Polski.

– Miałem wykonywać jedenastkę, ale zauważyłem, że Arek wziął piłkę i skinął mi głową, dając do zrozumienia, że on się weźmie za to. Zawsze mówiłem, że napastnicy potrzebują wzmocnić swoją pewność siebie po golach. Dlatego uznałem, że nie ma kłopotu. Milik wykorzystał rzut karny i bardzo się z tego cieszę – powiedział Payet cytowany przez RMC Sport.

Polski napastnik strzelił w niedzielę siódmego gola w Ligue 1 i dwudziestego, licząc wszystkie rozgrywki. W drugiej połowie spotkania Cedric Bakambu zdobył bramkę na 2:0. Tymczasem ostatnie słowo należało do gości, którzy za sprawą Mario Leminy strzelili gola honorowego.

