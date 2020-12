Paris Saint-Germain zwolniło trenera. Argentyńczyk ma zostać następcą Tuchela

Thomas Tuchel przestał być pierwszym trenerem Paris Saint-Germain, poinformował klub ze stolicy Francji za pośrednictwem swojej strony internetowej. 47-latek został poinformowany o tym już po wygranym starciu mistrzów Francji nad Strasbourgiem. Na oficjalną komunikat trzeba było natomiast czekać do dzisiaj.

Thomas Tuchel prowadził ekipę ze stolicy Francji przez 2,5 roku. W tym czasie wywalczył sześć trofeów. Niemiec i tak zapłacił cenę za niezadowalające wyniki w pierwszej części sezonu. Przypomnijmy, że PSG plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli Ligue 1, tracąc oczko do Lille OSC i Olympique Lyon.

– Chciałbym podziękować Thomasowi Tuchelowi i jego pracownikom za wszystko, co wnieśli do klubu – powiedział prezes PSG Nasser Al-Khelaifi cytowany przez oficjalną stronę Paris Saint-Germain.

Znany kandydat numer jeden do zastąpienia Niemca

– Thomas włożył wiele energii i pasji w swoją pracę i oczywiście będziemy wspominać dobre czasy, które spędziliśmy razem. Życzę mu wszystkiego najlepszego na przyszłość – dodał sternik klubu ze stolicy Francji.

Według medialnych doniesień nowym opiekunem PSG ma zostać Mauricio Pochettino. Argentyńczyk ma związać się ze stołecznym klubem kontraktem do końca czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Informacja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w ciągu najbliższych kilku dni. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że Pochettino po ponad roku przerwy wróci do zawodu.