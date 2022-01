Niko Kovac zwolniony z AS Monaco

Pressfocus Na zdjęciu: Niko Kovac

Nowy Rok kiepsko zaczął się dla Niko Kovaca. Chorwat otrzymał zwolnienie z AS Monaco, o czym oficjalnie już poinformował klub. Według L’Equipe nowym opiekunem drużyny powinien zostać Philippe Clement.

Niko Kovac odchodzi z AS Monaco

Chorwat pracował w klubie z Ligue 1 od sezonu 2020/21

Nowym trenerem zespołu prawdopodobnie zostanie Philippe Clement

Niko Kovac odchodzi z Monaco

Niko Kovac nie zdążył wypełnić swojego kontraktu w AS Monaco. Trener został zwolniony nazajutrz po Sylwestrze. Od dłuższego czasu we Francji mówiono o nienajlepszych relacjach Chorwata z piłkarzami, do tego zespół miał walczyć o tytuł, a dziś jedynie może bić się o miejsce gwarantujące bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

Communiqué officiel de l'AS Monaco.https://t.co/3YI4Qs5ZtM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 1, 2022

– “AS Monaco ogłasza, że ​​podjęło decyzję o rozstaniu z Niko Kovacem. Chorwacki trener został o tym poinformowany już w czwartek. Po przybyciu do Księstwa w lipcu 2020 r. Niko Kovac prowadził drużynę 74 razy. AS Monaco już wkrótce ogłosi nazwisko swojego nowego trenera. Do tego czasu Stephane Nado będzie trenerem zespołu” – brzmi oficjalny komunikat AS Monaco

Niemieckie media łączą Kovaca z powrotem do Bundesligi. Niewykluczone jest, że Chorwat przejmie stery w Hercie Berlin, gdzie niepewny swojej przyszłości jest Krzysztof Piątek.

Kim jest Philippe Clement?

Według dziennikarzy L’Equipe, nowym szkoleniowcem AS Monaco zostanie Philippe Clement. Belg prowadzi obecnie Club Brugge, ale najwidoczniej poinformował już szefów, że zamierza wylecieć do Francji.

Dotychczas 47-latek prowadził wyłącznie marki z Jupiler Pro League. W ojczyźnie zdobył cztery ligowe mistrzostwa, krajowy puchar i dwa razy triumfował również w Superpucharze Belgii. Każdy inny menadżer niż Kovac to szansa dla Radosława Majeckiego. Polski bramkarz nie był ulubieńcem Chorwata, który wolał stawiać na Nubela.

Tej jesieni Club Brugge zajął ostatnie miejsce w grupie w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów, z kolei w lidze traci do lidera siedem punktów. Tymczasem Niko Kovac zapewnił awans Czerwono-białym z fotelu lidera do fazy pucharowej Ligi Europy.

