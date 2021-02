Niepewna przyszłość Mbappe. “Zbliża się czas decyzji”

Przedstawicielom Paris Saint-Germain nadal nie udało się podpisać nowych umów z czołowymi zawodnikami swojej drużyny, w tym Kylianem Mbappe i Neymarem. Klub kontraktowe rozmowy prowadzi także z Angelem Di Marią i Juanem Bernatem.

Niezecydowany Kylian Mbappe

Najbardziej skomplikowana wydaje się sytuacja Mbappe, którego umowa wygasa latem 2022 roku. Klub z Parc des Princes chciałby oczywiście podpisać nowy kontrakt z utalentowanym Francuzem, ale ten wydaje się być jeszcze nie do końca przekonany do takiego kroku. 21-latek jest także kuszony przez inne czołowe europejskie kluby, w tym Real Madryt.

Dyrektor sportowy klubu Leonardo liczy, że Mbappe wkrótce podejmie konkretną decyzję w sprawie swojej przyszłości. – Jeżeli chodzi o kontrakt Kyliana Mbappe to rozmawiam od dłuższego czasu. Wcześniej chodziło głównie o to, aby jasno określić stanowisko i swoje oczekiwania. Teraz myślę, że dochodzimy do punktu, w którym musimy zająć konkretne stanowisko i podjąć decyzję. Prowadzimy jednak dobry, otwarty dialog – powiedział dyrektor sportowy Paris Saint-Germain w rozmowie z France Blue.

Kontraktowe rozmowy w PSG

Leonardo odniósł się również do sytuacji kontraktowej innych zawodników, w tym Neymara. – W przypadku Neymara wszystko jest na dobrej drodze, ale na końcu to on zdecyduje, kiedy podpisać nową umowę. To jeszcze nie nastąpiło, ale jesteśmy po tej samej stronie, podobnie jak w przypadku Di Marii i Bernata – mówił Brazylijczyk.

– To są cztery sprawy, którymi się zajmujemy. Chcielibyśmy zakończyć je jak najszybciej, ponieważ z naszej strony jest zamiar przedłużenia wszystkich czterech umów – kontynuował Leonardo.