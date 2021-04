Neymar zdradził, co będzie robić po zakończeniu kariery

Wszystko wskazuje na to, że Neymar ma jeszcze przed sobą wiele lat gry na najwyższym poziomie. Piłkarz Paris Saint-Germain zdradził już jednak, co będzie robić, gdy zakończy karierę. Zapowiada, że zajmie się zawodowo pokerem.

29-latek jest najdroższym piłkarzem świata. W 2017 roku przeniósł się z Barcelony do Paryża za 222 miliony euro. W tym sezonie rozegrał jak dotąd 22 mecze w barwach mistrzów Francji i zdobył 13 goli. Ma szansę na to, by wygrać Ligę Mistrzów, bo jego zespół ograł w ćwierćfinale Bayern Monachium.

Druga pasja Neymara

Gwiazdor Paris Saint-Germain wybiega już myślami w przyszłość. Okazuje się, że wie już, co będzie robić po zakończeniu kariery. Pasją Brazylijczyka jest od lat poker. Obecnie gra amatorsko, ale okazuje się, że w przyszłości zamierza zostać zawodowym zawodnikiem.

– Mój plan jest jasny. Gdy nie będę już grać w piłkę, skupię się na pokarze. Moją ambicją jest zostanie zawodowym graczem i jeżdżenie po świecie na największe turnieje. Uważam, że sobie poradzę – powiedział Neymar.

Brazylijczyk uważa, że doświadczenia piłkarskie mogą pomóc mu w nowej dyscyplinie. – Zarówno w piłce, jak i pokerze kluczowa jest koncentracja. Na boisku muszę przewidywać, co zrobi mój rywal i grając kartami robię dokładnie to samo – dodał.