Neymar postawił ultimatum PSG przed odnową kontraktu

Według dziennikarzy UOL Brasil, Neymar wraz ze swoim ojcem postawili ultimatum władzom Paris Saint-Germain zanim obie strony zasiadły do pierwszych rozmów w sprawie odnowy kontraktu. Brazylijczyk poinformował Nassera Al-Khelaifi, że chętnie przedłuży obowiązującą umowę, ale tylko pod jednym warunkiem. Dostanie zielone światło od klubu na występ ze swoją reprezentacją na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Neymar na kolejne cztery lata w Paryżu

Neymar związał się z PSG do czerwca 2025 r., z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Biorąc pod uwagę, że pod koniec obowiązującej umowy Brazylijczyk będzie miał już 34 lata, łatwo można wywnioskować, że wiążę swoją przyszłość z Paryżem i prawdopodobnie resztę swojej europejskiej kariery spędzi właśnie we Francji.

l'histoire continue ❤️💙 ALLEZ PSG pic.twitter.com/wciOKHHXRz — Neymar Jr (@neymarjr) May 8, 2021

Reprezentacja Brazylii wygrała Igrzyska w Rio i planuje obronić tytuł

Nieoczekiwanie tuż przed ostatecznym spotkaniem w sprawie odnowy kontraktu, Neymar zaznaczył, że złoży podpis tylko wtedy, gdy klub pozwoli mu wziąć udział w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Przypomnijmy, że Brazylia wygrała poprzedni olimpijski turniej w Rio de Janeiro właśnie z Neymarem w składzie. Według UOL Brasil, Nasser Al-Khelaifi początkowo nie był do tego przekonany, ale ostatecznie zgodził się na taki przebieg wydarzeń. Główny problem PSG polega na tym, że olimpijski turniej odbędzie się między 21 lipca a ósmym sierpnia. Daty nieco pokrywają się z pierwszymi meczami przyszłego sezonu Ligue 1. Co więcej, grając dodatkowo w Copa America, gracz z pewnością potrzebowałby większego odpoczynku przed rozpoczęciem kampanii klubowej. Gwiazdor Paris Saint-Germian nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Po odpadnięciu z europejskich rozgrywek, tytuł ligowy jest obecnie w rękach Lille, a paryżanom na pocieszenie został tylko finał Puchar Francji.

Cel na nowy sezon? Wygrać wreszcie Ligę Mistrzów

Ciekawie będzie zobaczyć, jak i gdzie Mauricio Pochettino wykorzysta Neymara w następnym sezonie. Argentyńczyk dążył do zatrzymania 29-latka w klubie, ponieważ jest on kluczową postacią układanki nowego szefa drużyny z Parc des Princes. Z kolei dyrektor sportowy PSG, Leonardo, nie zawsze miał najlepsze relacje z Neymarem i jego ojcem, jednak po ostatnich wydarzeniach wszystko zaczyna wracać na właściwe tory. Zatrzymanie Brazylijczyka ma również na celu ukazanie dużych ambicji klubu, aby wraz z nim sięgnąć po wymarzony, a zarazem pierwszy w historii Puchar Ligi Mistrzów.

Inny ważny piłkarz, którego w swojej kadrze nadal chciałby mieć Mauricio Pochettino jest Kylian Mbappe. Mistrz Świata ma ważną umowę z PSG jeszcze przez rok. Dotychczas nie był skłonny do takich rozmów jak Neymar i wiele wskazuje na to, że w letnim oknie transferowym paryżanie wysłuchają wszystkich ofert za swojego zawodnika.