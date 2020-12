Neymar opuścił boisko na noszach. Niepokój o zdrowie Brazylijczyka

Pod koniec niedzielnego meczu Paris Saint-Germain z Lyonem (0:1) gwiazdor mistrzów Francji, Neymar, doznał kontuzji. Zawodnik skręcał się z bólu, a potem był zmuszony opuszczać boisko na noszach. W klubie czekają na wieści odnośnie tego, jak poważna jest jego kontuzja.

Neymar był zmuszony opuścić plac gry na siedem minut przed końcem niedzielnego hitu Ligue 1. Winowacją, który groźnie go zaatakował był Thiago Mendes. Czerwona kartka dla tego gracza nie odmieniła losów meczu. Paryżanie nie odrobili już strat i zanotowali porażkę.

PSG nie potwierdziło na razie, co dokładnie stało się zawodnikowi. Neymar łapał się jednak za kostkę i może to oznaczać, że czeka go dłuższa przerwa od gry w piłkę nożną. Nawet jeśli kontuzja nie jest zbyt poważna, to Brazylijczyka może czekać kilka tygodni odpoczynku. Więcej powinno być wiadome jeszcze w poniedziałek po szczegółowych badaniach zawodnika.

Kolejna kontuzja Neymara

Byłby to nie pierwszy uraz 28-latka odkąd trafił do Paryża. W 2019 roku roku po poważnej kontuzji kostki stracił nie tylko część sezonu klubowego, ale i Copa America.

Po niedzielnej porażce Paris Saint-Germain zajmuje trzecie miejsce w tabeli francuskiej Ligue 1. Zespół ten ma w dorobku 28 punktów. Przed nim znajdują się Lille i Lyon.