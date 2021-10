Neymar to jeden z tych zawodników, który w Paris Saint-Germain najbardziej ucieszył się na wieść o tym, że Lionel Messi wzmocnił tę ekipę. Brazylijczyk wypowiedział się na ten temat w trakcie jednego ze spotkań sponsorskich.

Paris Saint-Germain latem podjęło decyzję o pozyskaniu Lionela Messiego

Neymar był jednym z tych zawodników ekipy z Parc des Princes, który najbardziej ucieszył się z transferu Argentyńczyka

Brazylijski zawodnik w rozmowie w trakcie akcji sponsorskiej Red Bulla opowiedział o tym, jak transfer Messiego wpłynął na niego

Neymar wierzy w pisanie nowej historii z Messim w PSG

Neymar w przeszłości miał już okazję grać u boku reprezentanta Argentyny, broniąc barw FC Barcelony. W ekipie z Camp Nou brazylijski piłkarz wraz z Messim byli postrachem bramkarzy rywali.

Neymar przyznał, że dzięki temu, że kilkukrotny zdobywca Złotej Piłki trafił do PSG, jego życie stało się łatwiejsze. – Jestem bardzo szczęśliwy, że Messi trafił do PSG. To nie tylko idol piłkarski, ale prawdziwy geniusz. To także mój przyjaciel. Jeśli ma się bliską osobę u boku, to codzienne życie jest znacznie łatwiejsza i spokojniejsze. Wierzę, że będziemy razem pisać świetną historię, jak to miało miejsce w Barcelonie – mówił reprezentant Brazylii cytowany przez RMC Sport.

Neymar opowiedział też o tym, kto jego zdaniem najbardziej wyróżnia się w PSG od momentu, gdy trafił do tego klubu. – Kylian Mbappe jest naprawdę szybki, a do tego wciąż młody. To świetny piłkarz. Wiedziałem też, że Marco Verratti jest dobrym zawodnikiem. Chociaż nie spodziewałem się, że aż tak genialnym. Mogę dzisiaj z czystym sumieniem powiedzieć, że to jeden z najlepszych pomocników na świecie, z którymi miałem okazję grać – mówił piłkarz, dzielący w przeszłości szatnię z takimi zawodnikami jak Xavi, czy Iniesta.

Brazylijczyk powoli zbliża się do decyzji o zakończeniu kariery, o czym media już jakiś czas temu się rozpisywały. Czy Neymar myśli o pracy w roli trenera? – Na razie jest zdecydowanie za wcześnie, aby o tym myślał. Nie wiem wciąż, co będę robił po zakończeniu piłkarskiej kariery. Jest jeszcze czas, aby o tym pomyślał. Zobaczymy, co przyszłość pokaże – skwitował Neymar.

