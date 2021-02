Neymar: nie wiem, jak długo to wytrzymam

Napastnik Paris Saint-Germain Neymar nie ukrywa rozgoryczenia faktem, że czeka go kolejna przerwa w grze. Brazylijczyk będzie musiał pauzować przez najbliższy miesiąc z powodu kontuzji biodra. Z tego powodu nie wystąpi między innymi w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną.

Neymar doznał urazu podczas środowego spotkania Pucharu Francji z SM Caen. Przeprowadzone w czwartek badania potwierdziły, że uraz jest poważniejszy. Klub poinformował, że kontuzja wyklucza z gry na około cztery tygodnie.

Sam piłkarz nie kryje ogromnego rozgoryczenia. “Czasami czuję się niekomfortowo z moim stylem gry, ponieważ drybluję i kończy się to ciągłym obijaniem. Nie wiem, czy problem tkwi we mnie, czy w tym, co robię na boisku. To naprawdę sprawia, że jestem smutny” – napisał Neymar na swoim koncie na Instagramie.

“Jest mi bardzo smutno, gdy muszę słuchać od zawodników, trenerów, komentatorów lub kogokolwiek, że “trzeba go uderzyć”, “jest nurkiem”, “jest marudą”, “dzieckiem”, “jest rozpieszczony”. Szczerze mówiąc to mnie zasmuca i nie wiem, jak długo to wytrzymam. Chcę po prostu być szczęśliwy grając w piłkę. Nic więcej” – dodał.

Paris Saint-Germain w zbliżającym się meczu Ligi Mistrzów z Barceloną zagra nie tylko bez Neymara. Na murawie nie będzie mógł pojawić się również kontuzjowany Angel Di Maria. Z kolei Brazylijczyk nie będzie do dyspozycji trenera Thomasa Tuchela również w ligowych spotkaniach przeciwko Nice, Monaco, Dijon i Bordeaux.

W obecnym sezonie Neymar rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego sześć asyst.



