Mistrz świata obejmie Lyon? W przeszłości był związany z tym klubem

Fabio Grosso jest obecnie faworytem do zastąpienia Laurenta Blanca na stanowisku trenera Olympique'u Lyon, donosi "L'Equipe". Mistrz świata z 2006 roku w przeszłości był związany z tym klubem, bowiem jeszcze jako piłkarz występował dla "Les Gones" w latach 2007-2009.

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Fabio Grosso

Fabio Grosso jest głównym kandydatem do objęcia funkcji trenera Olympique’u Lyon

Włoch może zastąpić na tym stanowisku Laurenta Blanca

Mistrz świata z 2006 roku występował w tym klubie jako piłkarz w latach 2007-2009

Fabio Grosso faworytem do objęcia Olympique’u Lyon

Z informacji przekazanych przez francuski dziennik “L’Equipe” wynika, że w tym momencie głównym kandydatem do objęcia funkcji szkoleniowca Olympique’u Lyon jest Fabio Grosso. Włoski trener miałby zastąpić na tym stanowisku Laurenta Blanca.

Każdy nowy dzień przynosi kolejnego trenera łączonego z Olympique Lyonem. Media łączyły z “Les Gones” już Grahama Pottera, Oliviera Glasnera, Gennaro Gattuso czy też Franka Lamparda. Jednak prawdopodobnie trenerem tego francuskiego zespołu zostanie Fabio Grosso.

Co ciekawe, dla mistrza świata z 2006 roku byłby to powrót do Olympique’u Lyon. 45-latek urodzony w Rzymie występował w barwach “Les Gones” w latach 2007-2009. Łącznie dla tego klubu 78 spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował pięć asyst.

Sprawdź także: Dobre wiadomości dla kibiców Juve. Gwiazdor wrócił do pełnych treningów