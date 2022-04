Ligue 1: wielkie strzelanie w Nantes, Milik wraca do gry, słaba Marsylia

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Zakończyły się już wszystkie niedzielne mecze 34. kolejki Ligue 1. W najciekawszych spotkaniach Rennes wysoko pokonało Lorient 5:0, a Nantes rozbiło Bordeaux 5:3. W ostatnim dzisiejszym starciu Olimpique Marsylia skromnie wygrała z Reims po golu Gersona. Do składu marsylczyków wreszcie wrócił Arkadiusz Milik, który zaczął spotkanie od pierwszej minuty.

Milik rozpoczął mecz Marsylii od pierwszej minuty

Rennes rozbił Lorient

Wielkie strzelanie w meczu Nantes z Bordeaux

Skromne zwycięstwo Marsylii, 79 minut Milika

Niedziela z Ligue 1 rozpoczęła się na Roazhon Park, gdzie miejscowe Rennes podejmowało Lorient. Gospodarze, walczący o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów rozbili Lorient aż 5:0. Gospodarze prowadzili do przerwy dwoma bramkami, a na listę strzelców wpisali się Bourigeaud oraz Terrier. Tuż po zmianie stron wynik spotkania podwyższył Traore. W 58. minucie czerwony kartonik zobaczył Aguerd, ale to nie przeszkodziło gospodarzom w zdobyciu kolejnych dwóch goli. Swoje trafienia w tym pojedynku zaliczyli jeszcze Tait oraz Laborde.

Ogromne emocje mieliśmy w meczu Nantes – Bordeaux. Goście do przerwy prowadzili już 2:0 po bramkach Nianga oraz Dilrosuna. Jednak już sześć minut po zmianie stron był remis. Na listę strzelców wpisał się Coulibaly oraz Mangas, który zaliczył trafienie samobójcze. Chwilę później goście znów prowadzili, tym razem po golu Kwatenga. Ale ostatnie zdanie należało do gospodarzy, którzy rozegrali znakomite końcowe 20 minut trzykrotnie trafiając do bramki rywala. Bordeaux mogło zmniejszyć rozmiar porażki, ale rzutu karnego w 88. minucie nie wykorzystał Briand.

Sporo goli oglądali także kibice zgromadzeni w Clermont, gdzie miejscowy zespół zremisował z Angers 2:2. Gospodarze przegrywali do przerwy już dwoma bramkami, ale po zmianie stron zdołali odwrócić losy spotkania. W innych pojedynkach Brest pokonał Metz, Nicea okazała się lepsza od Troyes, a Lille nie dało szansy Strasbourgowi. Wszystkie trzy mecze kończyły się wynikiem 1:0.

W ostatnim niedzielnym spotkaniu Reims mierzyło się z Olimpique Marsylia. Do składu gości wreszcie powrócił Arkadiusz Milik, który wystąpił od pierwszej minuty. Jednak mimo wielkiej przewagi marsylczyków w pierwszej części gry niewiele się działo. Przez 45 minut oglądaliśmy zaledwie trzy celne strzały z obu stron i mało sytuacji podbramkowych. W drugiej połowie obraz gry nie zmienił się. Na jedynego gola musieliśmy poczekać aż do 83. minuty. Zwycięską bramkę dla Marsylii zdobył Gerson.

Wyniki 34. kolejki Ligue 1

Rennes – Lorient 5:0 (2:0)

17′ Bourigeaud, 19′ Terrier, 47′ Traore, 79′ Tait, 90′ Laborde

Clermont – Angers 2:2 (0:2)

71′ Bayo, 82′ De Cunha – 37′ Cho, 44′ Traore

Metz – Brest 0:1 (0:1)

27′ Belaili

Nantes – Bordeaux 5:3 (0:2)

47′ Coulibaly, 51′ Mangas (sam.), 72′ Coulibaly, 76′ Simon, 89′ Bukari – 6′ Niang, 18′ Dilrosun, 67′ Kwateng

Nice – Troyes 1:0 (0:0)

90′ Thuram

Lille – Strasbourg 1:0 (0:0)

87′ Celik

Reims – Marsylia 0:1(0:0)

83′ Gerson