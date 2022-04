Milik wreszcie gotowy do gry

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wreszcie wyleczył kontuzję i jest gotowy do powrotu na boisko, o czym poinformował sam zawodnik za pomocą mediów społecznościowych. Polski napastnik będzie do dyspozycji trenera już w środę w meczu Olimpique Marsylii z Nantes.

Milik kontuzji nabawił się w towarzyskim meczu reprezentacji Francji

Jego przerwa w grze trwała prawie miesiąc, choć początkowo mówiono o dwóch tygodniach

Polski napastnik osobiście poinformował, że jest gotowy do gry

Napastnik OM wyleczył kontuzję i wraca na boisko

Reprezentant Polski kontuzji nabawił się w towarzyskim meczu ze Szkocją, który zakończył się remisem 1:1. Napastnik na boisku spędził zaledwie 26 minut. Musiał też opuścić finał baraży, w którym Polacy pokonali 2:0 Szwecję i zakwalifikowali się na mundial w Katarze.

Powrót Milika do zdrowia znacznie się przedłużył. Początkowo mówiono, że absencja byłego gracza Górnika Zabrze potrwa tylko dwa tygodnie. Okazało się, że na jego powrót do gry musieliśmy czekać blisko miesiąc. W niedzielę Polak opuścił wielki hit z PSG, ale teraz jest już gotowy do gry.

O powrocie Milika najpierw poinformował szkoleniowiec Marsylii podczas konferencji prasowej, a teraz dobrymi wiadomościami postanowił pochwalić się sam zawodnik za pomocą mediów społecznościowych. – Gotowy do powrotu. Allez OM – napisał polski napastnik na Twitterze.

Milik będzie do dyspozycji trenera już w środę w meczu ligowym przeciwko Nantes. Marsylia zajmuje drugie miejsce w Ligue 1, jednak traci aż 15 punktów do pierwszego PSG. Sprawa mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, choć gracze z południa Francji mają jeszcze szansę na sukces w Lidze Konferencji. Rywalem Marsylczyków w półfinale tych rozgrywek będzie Feyenoord Rotterdam.

Zobacz również: Abstrakcyjny mecz w Eredivisie. Potrwał zaledwie sześć minut