fot. Imago / Norbert Scanella / Panoramic Na zdjęciu: Marcin Bułka

Niewykluczone, że niebawem duże zmiany dotkną jeden z klubów, którego barw broni reprezentant Polski

The Telegraph daje do zrozumienia, że Jim Ratcliffe i jego firma INEOS mogą wycofać się z zaangażowania w OGC Nice

We francuskiej ekipie występuje Marcin Bułka

Jim Ratcliffe może skupić się na Man Utd, odpuszczając całkowicie aktywność w OGC Nice

Manchester United sfinalizował we wtorek wieczorem częściową transakcję związaną z przyjęciem 27,7 procent akcji przez konsorcjum INEOS, które należy do Jima Ratcliffe’a. Miliarder ma jednocześnie kolejny klub we władaniu i to może komplikować sprawę.

The Telegraph podaje, że Ratcliffe ze swoją grupą chemiczną INEOS może zrezygnować z bezpośredniego i codziennego zaangażowania w OGC Nice. Wpływ na to może mieć zagrożenie, że klub z Old Trafford lub francuska ekipa nie będą mogły rywalizować jednocześnie w europejskich pucharach, mając na względzie przepisy UEFA dotyczące władania kilkoma klubami przez jeden podmiot.

Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że w Man Utd wciąż rodzina Glazerów pozostaje większościowym udziałowcem klubu, ale kontrolę nad całą drużyną sportową przejmą Jim Ratcliffe i firma INEOS, a co za tym idzie, na co dzień te podmioty będą kierować angielskim klubem.