Lionel Messi wciąż nie może być pewny przyszłości w PSG. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z gigantem Ligue 1 do końca czerwca 2023 roku. Ostatnio jednak pojawiły się głosy, że do klubu z Parc des Princes może trafić Cristiano Ronaldo, co spotkało się z reakcją byłego piłkarza FC Barcelony.

Niejasna jest przyszłość Lionela Messiego w PSG

Wpływ na niepewny los Argentyńczyka w klubie z Paryża ma mieć Cristiano Ronaldo

Gigant Ligue 1 podobno rozważa pozyskanie CR7, co nie podoba się reprezentantowi Argentyny

Messi zagroził władzom PSG, że odejdzie

Lionel Messi w tej kampanii nie jest motorem napędowym PSG. Zdecydowanie tę rolę przejął Kylian Mbappe. Tymczasem reprezentant Argentyny skupia się na tym, aby tworzyć sytuacje strzeleckie swoim kolegom z zespołu. Stąd niezły bilans kluczowych podań u 34-latka.

El Nacional sugeruje z kolei, że Messi odejdzie z PSG, jeśli sternicy paryżan nie zrezygnują z planu pozyskania Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w trakcie ostatniego letniego okna transferowego trafił do Man Utd z Juventusu. Możliwe jednak, że doświadczony zawodnik wkrótce znów zmieni pracodawcę. Mistrzowie Francji są podobno zainteresowani 37-latkiem.

Jasne jest, że dla Ronaldo gra u boku Messiego nie stanowi żadnego kłopotu. Inaczej do tematu ma podchodzić Messi, który nie byłby zadowolony, gdyby miał grać w jednej drużynie z reprezentantem Portugalii.

Argentyńczyk w tej kampanii wystąpił łącznie w 31 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich dziewięć trafień i 13 asyst.

