Mbappe został najskuteczniejszym strzelcem w historii PSG

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe pobił rekord Cavaniego

Urugwajczyk w swojej karierze zdobył 200 goli dla PSG

Francuz potrzebował też znacznie mniej występów na ustanowienie nowego rekordu

Mbappe przeszedł do historii PSG

Dzięki wspaniałemu golowi na Parc des Princes przeciwko FC Nantes w 26. kolejce Ligue 1 (4-2), Kylian Mbappe zdobył w barwach PSG 201 bramek. W wieku 24 lat, 2 miesięcy i 12 dni wyprzedził Edinsona Cavaniego w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów w historii klubu.

W 247 meczach rozegranych od przyjazdu do Paryża 31 sierpnia 2017 roku Francuz zdobył 152 bramki prawą nogą, 44 lewą, 4 głową i jedną tułowiem.

Mbappe pobił tym samym rekord Edinsona Cavaniego, który w barwach PSG zdobył 200. Urugwajczyk potrzebował do tego aż 54 spotkania więcej (301 meczów).

– To historyczny moment dla klubu i oczywiście dla Kyliana. Zawodnik, który kocha rekordy… a rekordy kochają jego. To niesamowity występ, który podkreśla jego konsekwencję i fantastyczną skuteczność. Cóż za wspaniała podróż, odkąd przybył do naszego klubu prawie sześć lat temu. Dziękuję jemu i całemu zespołowi za to, że dał tak wiele naszym kibicom – powiedział Nasser Al-Khelaïfi, prezes Paris Saint-Germain.

Liczba goli z podziałem na rozgrywki:

– Liga Mistrzów: 34 gole 51 meczach

– Ligue 1: 137 goli w 164 meczach

– Puchar Francji: 27 goli w 21 meczach

– Puchar Ligi: 2 gole w 9 meczach

– Superpuchar Francji: 1 gol w 2 meczach

