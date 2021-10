Paris Saint-Germain nie bez kłopotów pokonało we wtorkwoy wieczór RB Lipsk w meczu Ligi Mistrzów. Udany występ zaliczył Kylian Mbappe, zdobywając bramkę. Reprezentant Francji wypracował tez rzutr karny, którego na gola zamienił Lionel Messi. Były zawodnik AS Monaco dał do zrozumienia, że czuje się w tej kampanii bardzo dobrze w ekipie z Parc des Princes.

Paris Saint-Germain pokonało RB Lipsk w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Paryżan do zwycięstwa poprowadził duet Kylian Mbappe-Lionel Messi

22-latek po starciu z ekipą z Niemiec udzielił ciekawe wypowoedzi beIN Sports

Mbappe wyleczył się z transferu do Realu Madryt?

Paris Saint-Germain wtorkowy wieczór pokonało przedstawiciela Bundesligi 3:2. Dwa gole strzelił w tym boju Lionel Messi, a raz na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe. Francuski piłkarz łączony od dłuższego czasu ze zmianą klubu przyznał po starciu z RB Lipsk, że w tym sezonie czuje się bardzo dobrze w PSG.

– Mam szczęśliwe życie. Jestem szczęśliwy na boisku i myślę, że to widać na boisku – mówił Mbappe w rozmowie z beIN Sports.

– Liga Mistrzów nie jest łatwa. To wyjątkowe rozgrywki. Wszystkie drużyny wychodzą na boisko po to, aby zwyciężyć. Tym razem to my wygraliśmy i to na pewno będzie przez nas optymistycznie wspominane przed starciem z Olympique Marsylie w najbliższy weekend – mówił piłkarz.

– Jestem w PSG, aby pomóc klubowi. Jeśli moja gra jest dobra, to dlatego, że moi koledzy z zespołu sprawili mi odpowiednie warunki do tego, aby mógł zaprezentować się jak najlepiej. Indywidualne osiągnięcia nie są jednak ważne. Najważniejsze jest to, że jako drużyna wygraliśmy – przekonywał Mbappe.

– Prawdą jest, że musimy być lepsi. Na razie nie gramy jeszcze tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale wygrywamy. Jeśli jednak będziemy prezentować się jeszcze lepiej, to będziemy odnosić spokojniejsze zwycięstwa – zaznaczył mistrz świata z 2018 roku.

22-latek w tym sezonie wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, zdobywając w nich sześć bramek i osiem asyst.

