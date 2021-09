Mbappe odrzucił dwie oferty. PSG oferowało ogromną pensję

Niemal do ostatnich godzin letniego okna transferowego Real Madryt zabiegał o pozyskanie Kyliana Mbappe. Paris Saint-Germain odrzuciło jednak wszystkie propozycje Królewskich, kupując sobie tym samym czas na przekonanie reprezentanta Francji do podpisania nowego kontraktu. Będzie o to jednak trudno, biorąc pod uwagę, że Mbappe odrzucił już dwie propozycje.

Kylian Mbappe nie zmienił klubu podczas letniego okna transferowego i w sezonie 2021/22 nadal będzie reprezentował Paris Saint-Germain

Aktualna umowa francuskiego napastnika z klubem z Parc des Princes obowiązuje tylko do końca sezonu

Paryżanie chcieliby podpisać nowy kontrakt z Mbappe, ale ten odrzucił już dwie lukratywne propozycje

Mbappe nie chce nowej umowy

Aktualna umowa Mbappe z PSG obowiązuje do czerwca przyszłego roku, a Francuz nie jest zainteresowany jej przedłużenie. Napastnik już jakiś czas temu poinformował o tym klub i zwrócił się do niego z prośbą o rozważenie letniego transferu. Paryżanie wydawali się być gotowi do sprzedaży zawodnik, ale każda propozycja, którą otrzymali w tej sprawie z Realu Madryt została przez nich odrzucona. Do transferu ostatecznie nie doszło, co oznacza, że Mbappe do końca sezonu pozostanie w stolicy Francji.

Napastnik już zimą będzie mógł swobodnie negocjować z innymi klubami oraz podpisać obowiązujący od lipca 2022 roku kontrakt. Mbappe wydaje się być zdecydowany na przejście do Realu Madryt, ale paryżanie nie tracą nadziei. Odrzucając ostatnie oferty Realu kupili sobie nieco czasu, ale o przekonanie piłkarza do złożenia podpisu pod nową umową będzie bardzo trudno.

Jak informuje L’Equipe napastnik odrzucił już dwie kontraktowe propozycje ze strony PSG. Pierwszą z nich był pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok, który gwarantował piłkarzom wynagrodzenie w wysokości 25 milionów euro netto rocznie. Druga propozycja zakładała podpisanie dwuletniej umowy z opcją przedłużenia o kolejny rok, która sprawiłaby, że Mbappe stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem w zespole. Według francuskiego dziennika na konto reprezentanta Francji miałaby co roku trafiać kwota od 42 do 50 milionów euro.

Zobacz także: PSG oddało reprezentanta Hiszpanii