Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W miniony weekend Kylian Mbappe przedłużył kontrakt z PSG. Francuz odrzucił ofertę Realu Madryt, ale nie zamyka sobie drzwi przed hiszpańskim klubem.

Do 30 czerwca 2025 roku z PSG związał się Kylian Mbappe

Decyzji Francuza nie akceptują fani Realu Madryt

Piłkarz zwrócił się do nich z podziękowaniami

Mbappe z wiadomością do kibiców Realu

Większość kibiców Realu Madryt już zastanawiała się jak będzie wyglądała prezentacja Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu. Tymczasem nic z tego nie wyjdzie, ponieważ Francuz dał się skusić niewyobrażalnym pieniądzom, które zaoferowało mu PSG. Piłkarz przedłużył kontakt z paryżanami do 30 czerwca 2025 roku.

– Myślę, że znacie informację, iż przed ogłoszeniem poinformowałem o tym prezesa Florentino Péreza. Mam ogromny szacunek dla niego i Realu Madryt. Chcieli zrobić dla mnie wiele i uczynić mnie szczęśliwym, za co im dziękuję. Jako że czuję do nich szacunek, chciałem poinformować go osobiście. Mieliśmy bliskie relacje, więc uznałem to za najlepszą rzecz – powiedział Mbappe, który liczy na to, że fani Realu wybaczą mu jego decyzję o pozostaniu w PSG.

– Chciałbym podziękować fanom Realu Madryt. Założyłem tę koszulkę tylko w wieku 14 lat, ale oni zawsze mnie akceptowali i jestem za to wdzięczny. Rozumiem ich rozczarowanie. Mam nadzieję, że zrozumieją, iż wybrałem pozostanie w moim kraju. Prawda jest taka, że jestem Francuzem i chcę zostać tutaj, by poprowadzić francuską drużynę na szczyt i całą ligę do przodu – stwierdził Francuz. Zdecydowanie nie myśli on o przyszłości.

– Czy trzykrotne odrzucenie Realu sprawia, że definitywnie żegnam się z tym klubem? Nauczyłem się w futbolu, że trzeba patrzeć przed siebie, ale nie za daleko. Rok temu nie pomyślałbym, że będę dzisiaj siedział tu przed wami. Teraz podpisałem nową umowę. Podjąłem osobistą decyzję, która wydaje mi się najlepsza dla mnie. Nie patrzę teraz za daleko. Patrzę tylko na nową umowę i skupiam się na nowym projekcie i nowej erze klubu. Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości. Nie wiem, czy wy wiecie, co będziecie robić za trzy lata. Ja tego nie wiem – rzekł Mbappe.

Czytaj także: Policzek od Mbappe zepsuł Realowi świętowanie – podsumowanie 38. kolejki