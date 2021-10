Olympique Marsylia na zakończenie niedzielnego grania w Ligue 1 pokonało 4:1 Lorient. Jednym z bohaterów ekipy Jorge Sampaoliego został Arkadiusz Milik, który zdobył premierowa bramkę w tym sezonie na francuskich boiskach.

Milik znów z bramką w Ligue 1

Olympique Marsylia podchodziło do niedzielnego spotkania na tydzień przed hitem z Paris Saint-Germain. Ekipa ze Stade Velodrome miała plan, aby wrócić na zwycięski po czterech spotkaniach bez wygranej. Na drodze OM stanęli jednak podopieczni Christophe’a Pelissiera, będący od sześciu spotkań bez porażki.

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem dominacji gospodarzy. Lorient było natomiast skupione na kontratakach. Na pierwszego gola w meczu trzeba było czekać do 13 minuty, gdy Armand Laureinte wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Luana Peres. Radość gości z korzystnego wyniku trwała jednak tylko do 27 minuty, gdy Boubacar Kamara popisał się celnym uderzeniem z mniej więcej 16 metrów.

W drugiej odsłonie sporo krowi napsuł rywalom Mattéo Guendouzi. Były zawodnik Arsenalu najpierw w 57. minucie wyprowadził marsylczyków na prowadzenie, wykorzystując po strzale głową dośrodkowanie z rzutu rożnego. W doliczonym czasie spotkania ten sam zawodnik ustalił wynik rywalizacji na 4:1. Zanim do tego doszło, to Arkadiusz Milik po podaniu Dmitri Payeta zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie do gry po kontuzji.