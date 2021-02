Lille traci punkty, przewaga nad PSG stopniała

Lille bezbramkowo zremisował z Brest w meczu 25. kolejki Ligue 1. Lider ligi francuskiej stracił dużą szansę na komplet punktów, pozwalając wywieźć średnio spisującemu się zespołowi trzy punkty. PSG traci do gospodarzy tej rywalizacji już tylko jeden punkt.

W pierwszej połowie niewiele się działo. Była ona dosyć wyrównana, obie drużyny stwarzały sobie mało okazji, a ponadto nie zagrażały one bramce przeciwnika. Przez 45 minut został oddany tylko jeden celny strzał, który był autorstwa Brest, dlatego do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Po przerwie gospodarze wyszli na murawę bardzo mocno zmotywowani. Już parę chwil po wznowieniu spotkania dobrą okazję miał Xeka. Jego strzał z pola karnego minął jednak bramkę. Przewaga Lille nie miała odzwierciedlenia w wyniku, gdyż piłkarze ofensywni nie potrafili żadnej z akcji zakończyć celnym strzałem.

Trener gospodarzy nieskuteczność swoich piłkarzy postanowił na boisko wpuścić Yaziciego i Weaha. Nawet zmiana napastników nie pomogła, akcje Lille wciąż nie mogły znaleźć drogi do bramki przeciwnika. W związku z tym do końcowego gwizdka utrzymał się bezbramkowy remis. Przewaga lidera nad PSG stopniała do jednego punktu.