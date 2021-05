Lille rozbiło na wyjeździe Lens (3:0) i jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego. Po raz kolejny ze świetnej strony pokazał się Burak Yilmaz, który zanotował dublet. Do tego bramkę dorzucił Jonathan David.

Yimaz poprowadził Lille do mistrzostwa

Liderzy Ligue 1 rozpoczęli spotkanie z wysokiego C. Już w drugiej minucie Jonathan Bamba wpadł w pole karne i został złapany w kleszcze pomiędzy Seko Fofaną i Jonathanem Claussem. Arbiter nie zastanawiał się dwa razy i podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Burak Yilmaz i pewnym strzałem pod poprzeczkę wyprowadził Lille na prowadzenie. Lens miało sporo problemów z zapędami ofensywnymi gośćmi, a w 35. minucie jeszcze utrudnili sobie życie. Clement Michelin walczył w powietrzu z Zekim Celikiem i arbiter dopatrzył się fauli. Lewy obrońca gospodarzy miał już na koncie żółtą kartkę, ale sędzia nie miał innego wyboru, niż pokazanie mu drugiej w tym samym kolorze.

W przewadze Lille radziło już sobie z rywalami znacznie łatwiej. Jeszcze przed przerwą Burak Yilmaz po raz kolejny dał popis wielkiej klasy. Turek zszedł z prawej strony i huknął zza pola karnego – nie do obrony dla Jean-Lousa Leki. Po zmianie połów liderzy Ligue 1 wykorzystali jeszcze jeden fatalny błąd Lens. Bamba przechwycił podanie na połowie przeciwnika i postanowił uderzyć. Futbolówka trafiła do Jonathana Davida, a Kanadyjczyk z bliska skierował ją do pustej siatki.

Lille nieraz w tym sezonie miało problemy ze sforowaniem defensywy rywala, ale nie miało to miejsca tym razem. Podopieczni trenera Galtiera nie pozostawili złudzeń Lens i umocnili się na fotelu lidera. Pozostały im dwa “finały” do wymarzonego tytułu mistrzowskiego.