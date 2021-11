Ligue 1: pierwszy gol Messiego, ważne triumfy PSG i Rennais

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W sobotę rozegrano dwa spotkania 14. kolejki Ligue 1. Pierwszego gola w bawrach Paris Saint-Germain zdobył Lionel Messi, a Stade Rennais pokonało Montpellier 2:0.

Pierwszy gol Leo Messiego

Paris Saint-Germain mierzyło się w sobotę z Nantes. Paryżanie dobrze weszli w mecz, wychodząc na prowadzenie już w drugiej minucie. Wówczas Kylian Mbappe nie dał szans golkiperowi gości. Wydawało się, że gigantom Ligue 1 nic nie może stanąć na przeszkodzie, ale w 65, minucie czerwoną kartkę obejrzał Keylor Navas. Goście starali się urwać punkty potentatom – na kwadrans przed końcem bramkę zdobył Randal Kolo-Muani – ale ostatecznie paryżanie wygrali 3:1 po samobójczym trafieniu Appiaha i pierwszym ligowym golu Leo Messiego. Tym samym zespół z Paryża utrzymuje dystans nad drugim Stade Rennais, który wynosi już osiem oczek.

Spokojne zwycięstwo Stade Rennais

Stade Rennais postrzegane jest jako jedyny konkurent zdolny do postawienia się Paris Saint-Germain. W 14. kolejce zawodnicy trenera Genesio to udowodnili. Już po przerwie prowadzili 2:0 po trafieniach Martina Terriera i Lovro Majera. Ostatecznie gospodarze utrzymali to prowadzenie do ostatniego gwizdka i pozostali na drugim miejscu tabeli Ligue 1. Ostatecznie zawodnicy Rennais tracą do Paris Saint-Germain aż dwanaście punktów.

Wyniki 14. kolejki Ligue 1

Paris Saint-Germain – Nantes 3:1 (1:0)

1-0 Mbappe 2′

1-1 Kolo-Muani 76′

2-1 Appiah 81′ sam.

3-1 Messi 87′

Stade Rennais – Montpellier (2:0)

1-0 Terrier 8′

2-0 Majer 28′