Dobra forma Lille, przełamanie Clermont, PSG bez punktów

Lille podejmowało Lorient. Niespodzianki nie było, a Les Dogues triumfowali 3:1. Gospodarze w pięciu poprzednich spotkaniach nie przegrali zatem ani razu. Spotkanie Angers – Nice zakończyło się remisem 1:1.

Brest rywalizowało z Toulouse. Ekipa z Tuluzy była bezradna i przegrała 1:3. Przełamali się zaś zawodnicy Clermont, którzy po dwóch kolejkach porażkach tym razem pokonali Ajaccio 2:1. W szeregach gospodarzy całe spotkanie zagrał Mateusz Wieteska.

Na Stade de la Beaujoire FC Nantes wyraźnie przegrało z Reims 0:3. W szóstej potyczce Monaco stanęło w szranki ze Strasbourgiem. Do przerwy to goście prowadzili 2:1, ale druga połowa należała już do gospodarzy. Ostatecznie Monaco zwyciężyło 4:3. W hicie PSG przegrało z Lyonem 0:1. Po tej kolejce paryżanie mają zaledwie sześć oczek przewagi nad drugim Lens i trzecią Marsylią.

Wyniki 29. kolejki

Lille – Lorient 3:1 (1:0)

Remy Cabella (13′), Edon Zegrova (89′, 90+1′) – Ibrahima Kone (77′)

Angers – Nice 1:1 (1:1)

Ibrahima Niane (15′) – Terem Moffi (4′)

Brest – Toulouse 3:1 (1:1)

Steve Mounie (33′), Jeremy Le Douaron (63′), Mahdi Camara (84′) – Thijs Dallinga (10′)

Clermont – Ajaccio 2:1 (0:1)

Grejonh Kyei (60′ – karny, 90+3′ – karny) – Mounaim El Idrissy (25′)

Nantes – Reims 0:3 (0:2)

Alexis Flips (38′, 40′), Marshall Munetsi (58′)

Monaco – Strasbourg 4:3 (1:2)

Vanderson (19′), Eliesse Ben Seghir (54′), Edan Diop (58′), Youssouf Fofana (66′) – Lebogang Mothiba (32′), Guillermo Maripan (41′ – gol samobójczy), Habib Diallo (90+2′)

PSG – Lyon 0:1 (0:0)

Bradley Barcola (56′)