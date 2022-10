PressFocus Na zdjęciu: gracze Rennes

Wyniki 13. kolejki Ligue 1. W hicie Lyon wygrał z Lille 1:0. Goście nie zanotowali zatem czwartej kolejnej wiktorii. Wcześniej Nantes zremisowało z Clermont 1:1. W szeregach przyjezdnych przez 90 minut grał Mateusz Wieteska. Domowe zwycięstwo z Angers zanotowali gracze Monaco (2:0). Wynik spotkania pięknym strzałem ustalił Aleksandr Gołowin. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Skromna wygrana Auxerre, Nantes na remis z Clermont, Lyon lepszy w hicie

Auxerre rywalizowało z Ajaccio. Finalnie gospodarze skromnie triumfowali 1:0 po pięknym golu z ósmej minuty, którego zdobył Hamza Sakhi. Warto dodać, że obie ekipy kończyły to spotkanie w dziesięciu. Brest podejmowało Reims. Po 90. minutach na tablicy wyników było 0:0. Monaco grało z Angers. Do przerwy gospodarze nie byli w stanie znaleźć recepty na defensywę rywali. Po zmianie stron udało im się to dwukrotnie (2:0). Ozdobą spotkania był gol na 2:0, którego zdobył Aleksandr Gołowin.

😳 ALEŻ PRZYMIERZYŁ ALEKSANDR GOŁOWIN! 🎯



Zobaczcie to piękne trafienie piłkarza AS Monaco! ⚽️🔥 #monanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/PjlaxQqrFk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 30, 2022

Nantes mierzyło się z Clermont. Wieteska zagrał pełne spotkanie, ale nie może być do końca zadowolony. Finalnie mecz zakończył się remisem 1:1. To oznacza, że goście pozostają bez wiktorii już od 9 października. Mecz Rennes – Montpellier miał bardzo jednostronny przebieg. Gospodarze pewnie triumfowali 3:0, a gole dla tego klubu zdobyli Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo i Amine Gouiri.

W meczu Lorient – Nice nie brakowało emocji. Goście odwrócili losy tej potyczki i triumfowali 2:1. Marcin Bułka (Nice) jest kontuzjowany. Na koniec Lyon grał z Lille. Gospodarze pokonali Les Dogues 1:0, a bramkę zdobył Alexandre Lacazette.

Zobacz także: Tabela Ligue 1

Wyniki 13. kolejki

Auxerre – Ajaccio 1:0 (1:0)

Hamza Sakhi (8′)

Brest – Reims 0:0

Monaco – Angers 2:0 (0:0)

Breel Embolo (54′), Aleksandr Gołowin (70′)

Nantes – Clermont 1:1 (0:0)

Mostafa Mohamed (74′) – Neto Borges (54′)

Rennes – Montpellier 3:0 (2:0)

Martin Terrier (15′), Arnaud Kalimuendo (23′), Amine Gouiri (85′)

Lorient – Nice 1:2 (1:0)

Dango Ouattara (18′) – Jusuf Atal (61′), Gaetan Laborde (70′)

Lyon – Lille 1:0 (0:0)

Alexandre Lacazette (74′)