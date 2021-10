Wyniki 12. kolejki Ligue 1. Girondins Bordeaux (chociaż przegrywało 0:2) wygrało ze Stade de Reims 3:2. Tym samym Żyrondyści triumfowali po raz pierwszy od 18 września 2021 roku. W innych meczach tej kolejki wygrali też gracze HSC Montpellier i Strasbourga. Spotkanie AC Troyes – Stade Rennais zakończyło się remisem. Goście są zatem niepokonani już od 19 września. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców goli ostatnich meczów.

Żyrondyści odwrócili losy meczu, świetna druga połowa Montpellier

Girondins Bordeaux przegrywało ze Stade de Reims do przerwy 0:1. Jedynego gola zdobył Hugo Ekitike, który z kilku metrów pokonał golkipera gospodarzy. Sytuacja Bordeaux skomplikowała się jeszcze bardziej po godzinie gry. Wówczas pięknym, technicznym uderzeniem popisał się Bradley Locko. Straty nieco zmniejszył Yacine Adli. Chwilę potem do wyrównania płaskim strzałem doprowadził Jimmy Briand. Ten sam zawodnik w doliczonym czasie gry zapewnił Żyrondystom komplet oczek skutecznie wykonując rzut karny. W drugiej potyczce HSC Montpellier zwyciężyło FC Nantes 2:0. Gospodarze strzelili obie bramki po zmianie stron. Dla Kanarków to pierwsza porażka od 26 września 2021 roku.

RC Strasbourg załatwił sprawę w meczu z FC Lorient już w pierwszej części gry. Najpierw sprytnym uderzeniem głową popisał się Ludovic Ajorque. Potem Habib Diallo wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali i z najbliższej odległości wepchnął futbolówkę do siatki. Ten sam zawodnik podwyższył na 3:0. Wynik meczu na 4:0 sprytnym strzałem ustalił zaś Adrien Thomasson. W szeregach Strasbourga kontuzjowany jest Karol Fila.

W ostatniej potyczce AC Troyes zremisowało ze Stade Rennais 2:2. Goście objęli prowadzenie, ale potem oddali pole gospodarzom, czego efektem były dwa trafienia. Ostatnie słowo należało do przyjezdnych. Atomowym uderzeniem popisał się Martin Terrier i zagwarantował swojej ekipie jeden punkt.

Wyniki 12. kolejki Ligue 1

Girondins Bordeaux – Stade de Reims 3:2 (0:1)

Yacine Adli 73′, Jimmy Briand 78′, 90+6′ – Hugo Ekitike 37′, Bradley Locko 63′

HSC Montpellier – FC Nantes 2:0 (0:0)

Florent Mollet 64′, Elye Wahi 71′

RC Strasbourg – FC Lorient 4:0 (3:0)

Ludovic Ajorque 28′, Habib Diallo 39′, 45+1′, Adrien Thomasson 65′

AC Troyes – Stade Rennais 2:2 (2:1)

Adil Rami 38′, Tristan Dingome 41′ – Nayef Aguerd 10′, Martin Terrier 81′