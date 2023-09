🔥 SZALONY MECZ WE FRANCJI! 🔥



Nie minęło pół godziny gry, a w hitowym starciu AS Monaco – Olympique Marsylia mamy już cztery gole! 😱



Tym razem do siatki trafił Folarin Balogun, włączcie Eleven Sports 2! ⚽️😍 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/h4tf25GQOz