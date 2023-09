IMAGO / Matthieu Mirvelli Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to niezwykle ważna postać dla Francji i PSG

Gwiazdor nie zagrał w meczu z Niemcami z powodu kontuzji

Didier Deschamps skomentował aktualną sytuację napastnika

Kylian Mbappe kontuzjowany. Dider Deschamps skomentował sytuację gwiazdora

Kylian Mbappe to kluczowa postać reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain. Gwiazdor nie mógł wystąpić w ostatnim meczu z Niemcami z powodu kontuzji.

Trójkolorowi przegrali to spotkanie 1:2. Okazuje się, że Francja nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów, w których Kylian Mbappe nie pojawił się na boisku. Wcześniej kadra Les Bleus zanotowała 1:1 z Chorwacją i Austrią w czerwcu 2022 r. oraz 0:1 z Tunezją w listopadzie 2022 r.

Sytuację Kyliana Mbappe skomentował Dider Deschamps. Selekcjoner Francuzów przyznał, że uraz nie jest groźny, choć media informują o niepokoju w obozie PSG.

– Kylian Mbappe po poniedziałkowym treningu ma problem ze ścięgnem rzepki. To nie jest poważne, ale jest to problem, który go niepokoi i wiąże się z ryzykiem. Jeśli więc nie zacznie, to nie sprowadzenie go z powrotem poprawi jego sytuację – powiedział Deschamps.