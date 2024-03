Koszmarny wieczór Bułki. Niska nota od dziennikarzy

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka popełnił fatalny błąd

Drużyna Polaka przegrał z PSG 1:3

Bułkę nisko ocenili dziennikarze

Niska ocena i rozkwaszony nos

To był koszmarny wieczór dla jednego z najlepszych polskich bramkarzy. Marcin Bułka otrzymał podanie we własnym polu karnym od Jeana-Claira Todibo. Niestety 24-latkowi uciekła futbolówka, do której dopadł Ousmane Dembele. Z całego zajścia wynikło dość spore zamieszanie. Bułka na moment stracił piłkę z oczu, a gdy się zorientował rywal podał do niepilnowanego Fabiana Ruiza, który oddał strzał na pustą bramkę.

Dziennikarze poczytnego L’Equipe przyznali Polakowi notę 3 w skali od 1 do 10. Równie nisko oceniono tylko dwóch innych zawodników. Nie można jednak się temu dziwić, bo Bułka nie był w żadnym wypadku wsparciem dla swego zespołu.

Nieco wyżej (nota 5) Polaka ocenił serwis FootbMercato.”O ile przy pierwszej i trzeciej bramce nie miał nic do powiedzenia, o tyle druga ląduje zdecydowanie na jego konto. Polak sprawił swojemu byłemu klubowi miły prezent wpadając w dezorientację i tracąc piłkę, co doprowadziło do straty bramki. Nadrobił to znakomitą interwencją po rzucie wolnym Lee i przy strzale Zaire-Emery’ego” – napisano w uzasadnieniu.

SEBUAH PERJUANGAN 🔥



Marcin Bulka tetap bermain meski kedua hidungnya mengeluarkan banyak darah ditengah laga.



Sayang, OGC Nice takluk 3-1 dr tuan rumah PSG. 🩸 pic.twitter.com/Gk6zmCDv4u — MEDIOCLUB (@medioclubID) March 13, 2024

Fakt, że Polak kończył mecz z rozkwaszonym nosem dodatkowo potwierdza fakt, że nie był to zdecydowanie jego dzień. Warto jednak pamiętać o całym sezonie, a ten jest dla Bułki fantastyczny. Łącznie od początku bieżącej kampanii zaliczył aż 15 czystych kont w 28 meczach.