Pressfocus Na zdjęciu: Joachim Loew

PSG chce rozstać się z Mauricio Pochettino. Jednym z kandydatów do przejęcia posady po Argentyńczyku jest Joachim Loew.

Niemal pewne jest, że latem w PSG dojdzie do zmiany trenera

Paryżanie chcą zatrudnić Antonio Conte

Z pracą w stolicy Francji łączony jest też Joachim Loew

Los reszty kandydatów zależny od jednego trenera

Tydzień temu PSG cieszyło się z mistrzostwa Francji, które zespół Mauricio Pochettino odzyskał po roku przerwy. W Paryżu nie było jednak specjalnej euforii, ponieważ w pamięci właścicieli klubu są ciągłe niepowodzenia w Lidze Mistrzów. Z tego powodu argentyński trener nie może liczyć na wypełnieni obowiązującego do 30 czerwca przyszłego roku kontraktu.

PSG szuka następcy Pochettino, który może zamienić się miejscami pracy z Antonio Conte. – Wiele osób mówi o Conte w PSG, ale nie sądzę, aby coś było na stole. Oczywiście, jeśli Conte odejdzie z Tottenhamu, Pochettino będzie mógł tam wrócić. Wszystko zależy od Włocha. Jeśli PSG potraktuje go poważnie, wszystko może się zdarzyć, ale w tej chwili nic się nie dzieje – twierdzi świetnie poinformowany Gianluca Di Marzio

Paryżanie chcieli zatrudnić Erika ten Haga, ale Holender wybrał Manchester United. Na liście życzeń PSG znajduje się też były zawodnik tego klubu, czyli Thiago Motta, który osiąga świetne wyniki ze Spezią, w wiedzę trenerską zdobywał w akademii mistrza Francji.

Niewykluczone jest też, że do PSG poprowadzi trener, którego nikt wcześniej nie łączył z tą posadą, czyli Joachim Loew. Niemiec przymierzany był od dłuższego czasu do Fenerbahce i reprezentacji Austrii. Doświadczony szkoleniowiec pragnie wrócić do codziennej pracy w klubie, a trenowanie PSG z pewnością byłoby dla niego niezwykle atrakcyjną opcją.

