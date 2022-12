fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zdobył decydująca bramkę dla PSG w środowym spotkaniu ze Strasbourgiem w meczu 16. kolejki Ligue 1. Wicemistrz świata po zakończeniu meczu udzielił krótkiego komentarza na temat rywalizacji.

Kylian Mbappe nie zwalnia tempa

24-letni zawodnik zdobył w środowy wieczór kolejną bramkę w Ligue 1

Reprezentant Francji wypowiedział się na temat szybko pworotu do treningów po mundialu

Mbappe chce kolejnych trofeów

Kylian Mbappe błyskawicznie wrócił do ligowych zmagań po mundialu w Katarze. Zawodnik okrasił swój występ w starciu ze Strasbourgiem gola na 2:1 dla PSG. 24-latek ma tym samym na swoim koncie 12 trafień w Ligue 1.

– Wciąż jestem zdeterminowany, aby zdobyć jak najwięcej trofeów z tym zespołem – mówił Mbappe cytowany przez Get French Football News.

Francuski zawodnik wrócił do ekipy z Paryża trzy dni wcześniej do treningów. Piłkarz opowiedział, dlaczego podjął taką decyzję. – Przesłanie było proste – miało pokazać, że niezależnie od tego, co dzieje się z drużyną narodową, PSG to osobna sprawa – powiedział zawodnik.

Mbappe zwycięskiego gola w boju z Alzatczykami strzelił w środę w doliczonym czasie gry. Wykorzystał wówczas rzut karny. PSG aktualnie ma na swoim koncie 44 punkty, wyprzedzając drugie Lens o osiem oczek.

W następnej kolejce ekipa Christophe’a Galtiera zmierzy się w hicie ligi francuskiej właśnie z Żółto-czerwonymi. Spotkanie odbędzie się 1 stycznia o godzinie 20:45.

