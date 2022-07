fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar to zawodnik, który od dłuższego czasu łączony jest ze zmianą barw klubowych. Do mediów trafiły informacje, że piłkarz nie czuje się doceniany w PSG. Sam zainteresowany w rozmowie cytowanej przez AFP zakomunikował natomiast, że nie myśli o zmianie klubu.

Neymar ma kontrakt ważny z PSG do 2025 roku

Wciąz natomiast niejasna jest przyszłość Brazylijczyka w ekipie z Ligue 1

30-latek przekonywał w rozmowie z AFP, że chce zostać w ekipie z Paryża

Jaki los czeka Neymara?

Neymar do dzisiaj jest najdroższym piłkarzem świata. Brazylijczyk do PSG trafił z FC Barcelony za ponad 220 milionów euro. Zawodnik w ekipie z Parc des Princes zasłynął z tego, że ma kłopot z tym, aby rozegrać co najmniej 30 meczów w sezonie. Między innymi z tego powodu przyszłość zawodnika jest coraz bardziej niepewna.

– Chcę zostać w PSG. Nikt z klubu nie powiedział mi nic o planach na przyszłość. Nie wiem, czego chce klub, ale chcę zostać – przekonywał Neymar cytowany przez Francuska Agencję Prasową.

Tajemnicą Poliszynela jest, że trener Christophe Galtier nie widzi reprezentanta Brazylii w swoich planach na budowę drużyny. Neymar podobno był już oferowany Man City, ale mistrzowie Premier League nie byli zainteresowani pozyskaniem zawodnika.

30-letni piłkarz do ekipy z Paryża trafił w 2017 roku. Jak na razie rozegrał w PSG 144 mecze, notując w nich 100 trafień. Na koncie Neymar jest też 60 asyst. Aktualny kontrakt piłkarza z gigantem Ligue 1 wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

