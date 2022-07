fot. PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches, wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie trafi do Serie A, a będzie kontynuował karierę w Ligue 1. Portugalczyk według informacji Le10Sport.com jest bardzo blisko przeprowadzki z Lille do PSG, a kwestia czasu jest uzgodnienie warunków transferów między stronami.

Renato Sanches, prawdopodobnie w kolejnej kampanii nadal będzie grał we Francji

Portugalczyk jest blisko dołączenia do PSG

Finalizacja rozmów w sprawie transakcji może mieć w sobotni wieczór, podaje Le10Sport

Milan przegrał wyścig o Portugalczyka z PSG

Renato Sanches, przez długi czas był łączony z transferem do Milanu. Portugalczyk w szeregach aktualnych mistrzów Włoch miał być następcą Francka Kessiego w środku pola. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej na zasadzie wolnego transferu trafił do FC Barcelony.

Tymczasem najnowsze doniesienia związane z przyszłością Renato Sanchesa mogą być niepokojące dla fanów Rossonerich. Przedstawiciele PSG w sobotę wieczorem mają przeprowadzić spotkanie z działaczami Lille, chcąc sfinalizować transfer z udziałem Portugalczyka, ujawnia Le10Sport.com.

Francuscy dziennikarze wydają się pewni tego, że Renato Sanchez zdecydował już o tym, że chce grać w ekipie z Parc des Princes u boku Lionela Messiego, czy Kyliana Mbappe. Zwolennikiem transferu z udziałem zawodnika jest też nowy trener PSG – Christophe Galtier.

Aktualna umowa Renato Sancheza obowiązuje z Lille do końca czerwca 2023 roku. Zawodnik w trakcie ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 32 meczach, notując w nich jedno trafienie i pięć asyst.

