Grad bramek w Lyonie. PSG liderem tabeli

Paris-Saint Germain pokonało wysoko Olympique Lyon (4:2), a dublet zanotował Kylian Mbappe. Dzięki temu zwycięstwu paryżanie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli kosztem Lille.

Mbappe znowu kluczowy

Paris-Saint Germain szybko pokazało różnicę klas w niedzielnym meczu na szczycie. Co prawda do pierwszego trafienia oglądaliśmy dość wyrównany mecz, ale później podopieczni trenera Garcii całkowicie się pogubili. Po upływie kwadransa Kylian Mbappe dopadł do piłki wybijanej przez Marcelo i z wielkim spokojem wyprowadził paryżan na prowadzenie. Kilka minut później Danilo wykorzystał asystę głową Marquinhosa i płaskim, mocnym strzałem nie dał szans Anthony’emu Lopesowi.

Nie minęło 120 sekund drugiej połowy, gdy PSG mogło cieszyć się z kolejnej bramki. Angel Di Maria wykonywał rzut wolny z prawej strony i jako że jego podania nikt nie przeciął, a piłka wylądowała w siatce, zanotował piękne trafienie ze stałego fragmentu gry. Kilka minut później wizjonerskie podanie Marco Verrattiego na gola w swoim stylu zamienił Mbappe i wyglądało na to, że Paris-Saint Germain ma spotkanie pod pełną kontrolą. Wówczas gospodarze pokazali, że nie powinno się ich tak szybko spisywać na straty. Islam Slimani i Maxwell Cornet napędzili swoimi bramkami stracha mistrzom Francji, ale na nic więcej nie było tego dnia stać Olympique’u Lyon.

Paris-Saint Germain tygodniami zasadzało się na fotel lidera Ligue 1 i wreszcie udało się zawodnikom Pochettino wykorzystać potknięcie Lille. Awans na pierwsze miejsce w tabeli z pewnością okaże się znaczącym czynnikiem wpływającym na pewność siebie zespołu przed przerwą reprezentacyjną.