fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG w jednym z hitów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayernem Monachium. Kilka słów na ten temat przekazał dyrektor sportowy giganta Ligue 1.

W poniedziałek odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów

Jednym z ciekawych dwumeczów będzie batalia PSG – Bayern Monachium

Kilka słów na temat tej rywalizacji przekazał dyrektor sportowy ekipy z Ligue 1

Ocampos skomentował losowanie Ligi Mistrzów

PSG w powszechnej opinii jest wraz z Bayernem Monachium uważane za jednego z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Jednocześnie konfrontacja Bawarczyka z ekipą z Ligue 1 będzie kolejna między obiema ekipami po finale w 2020 roku, gdy po golu Kingsleya Comana górą okazali się piłkarze niemieckiego teamu.

– Ta para jest bardzo atrakcyjna. Wiem, że wszyscy gracze dadzą z siebie 100 procent. Wspaniale będzie wystartować w Paryżu i zagrać drugi mecz w Monachium, pokazując jakość, jaką mamy w tym roku. Musimy na wszystko patrzeć pozytywnie, dlatego jesteśmy tak pewni siebie. To dobry czas na grę z Bayernem, ponieważ czujemy się bardzo dobrze. W każdym razie w tym meczu nie ma wyraźnego faworyta – powiedział dyrektor sportowy ekipy z Parc des Princes cytowany przez L’Equipe.

– Osobiście jestem bardzo zmotywowanyprzed spotkaniem z Bayernem Monachium, bo jest to okazja do pomszczenia przegranego finału, choć rok później pokonaliśmy ten zespół w 1/4 finału. To okazja, by pokazać światu, że mamy świetnego trenera, wspaniałych piłkarzy i prezentujemy piękną piłkę nożną – dodał Luis Ocampos.

Czytaj więcej: PSG wykonało swoje zadanie, choć nie brakowało problemów