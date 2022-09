fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar i Kylian Mbappe

PSG w tym sezonie świetnie zaczęło sezon ligowy. Aktualni mistrzowie Ligue 1 kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Coraz częściej słychać jednak głosy, że Kylian Mbape jest w konflikcie z Neymarem. Tymczasem dyrektor sportowy paryżan dał do zrozumienia, że klub popełnił błąd, decydując się na pozyskanie Brazylijczyka i Francuza w 2017 roku.

PSG dysponuje ogromną siłą ofensywną

Barw stołecznej ekipy bronią między innymi Kylian Mbappe i Neymar

Na temat Francuza i Brazylijczyka głos zabrał Luis Ocampos w podcaście Jerome’a Rothena

Odważna opinia dyrektora sportowego PSG

PSG w tym sezonie ma plan, aby przede wszystkim namieszać w Lidze Mistrzów. Podopieczni Christophe’a Galtiera jednocześnie chcą też wygrać kolejne mistrzostwo Francji. Nie wiadomo jednak, czy sezon razem w klubie z Paryża dokończą Kylian Mbappe i Neymar. Na temat obu zawodników głos zabrał jeden z działaczy ekipy z Parc des Princes.

– W przeszłości popełniliśmy błąd, kupując dwóch graczy na tę samą pozycję – powiedział dyrektor sportowy PSG – Luis Campos w podcaście Jerome’a Rothena.

– Nie mieliśmy najlepszego okna transferowego, ponieważ PSG brakuje graczy na kluczowych pozycjach. Z drugiej strony mamy z kolei nadmiar dobrych zawodników na inne pozycje – dodał przedstawiciel paryżan.

Neymar został kupiony z Barcelony za ponad 220 milionów. Brazylijczyk do dzisiaj jest najdroższym zawodnikiem świata. Z kolei w 2017 roku na wypożyczenie z AS Monaco do PSG trafił Mbappe. Rok później zawodnik na zasadzie transferu definitywnego został już graczem ekipy z Paryża, kosztując 180 milionów euro. Mimo wielu goli i asyst ze strony obu, to PSG wciąż nie mogło cieszyć się z wygrania Ligi Mistrzów.

