Luis Campos uważa, że Kylian Mbappe wciąż może się poprawić

Zdaniem dyrektora PSG, francuski snajper swój szczyt może osiągnąć dopiero w wieku 26 lat

Mbappe przez wielu już teraz uchodzi za najlepszego piłkarza na świecie

Kiedy nastąpi szczyt formy Mbappe?

Kylian Mbappe od kilku lat nieustannie zachwyca swoją skutecznością oraz nieszablonowymi zagraniami. To właśnie on ma przejąć schedę po Leo Messim i Cristiano Ronaldo, którzy przez ponad dekadę traktowani byli jako najlepsi zawodnicy na świecie.

W obecnym sezonie ofensywa Paris Saint-Germain opiera się w głównej mierze na dyspozycji francuskiego snajpera. Świetnie zobrazowało to spotkanie z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pomimo obecności Leo Messiego i Neymara na boisku, to dopiero po wejściu Mbappe paryżanie zbliżyli się do odrobienia strat.

Luis Campos uważa natomiast, że najlepszy moment dla Mbappe dopiero nadejdzie. Jest on przekonany, że gwiazdora stać na więcej i nie osiągnął jeszcze swojej najwyższej dyspozycji.

– Cały czas go prowokuję, bo stać go na więcej. Myślę, że kiedy skończy 25-26 lat, to właśnie wtedy będzie w najlepszej formie. Musi nadal pracować tak, jak to robił do tej pory – mówi dyrektor sportowy mistrza Francji.

