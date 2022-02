PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma udzielił wywiadu włoskiej La Gazzetta dello Sport. Bramkarz ujawnił w nim kulisy swego odejścia z Milanu, a także przyznał, że nadal jest kibicem tej drużyny. Włoch skomentował też swoją rywalizację z Keylorem Navasem.

Gianluigi Donnarumma zmienił latem Milan na Paris Saint-Germain

Niedawno bramkarz udzielił wywiadu włoskiej La Gazzetta dello Sport

W nim wyjawił, na jaki temat rozmawiał z reprezentantami Milanu po raz ostatni, a także, jaka relacja łączy go z Navasem

“Obwiniają mnie za odejście z Milanu, a ostatni telefon od nich dotyczył kupna nowego bramkarza”

Gianluigi Donnarumma jest wychowankiem AC Milan. Kibice liczyli, że jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy swojego pokolenia pozostanie w klubie, ale tak się nie stało. 22-latek poczekał do końca swojej umowy i jako wolny zawodnik wybrał ofertę z Paris Saint-Germain. Od tamtej pory Włoch musi regularnie odpowiadać na pytania na ten temat. Nie inaczej rzecz miała się w wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport, którego niedawno udzielił.

– Zawsze będę wdzięczny Milanowi i fanom. Odejście z klubu latem nie było dla mnie łatwe, nadal jestem kibicem. Wszyscy winią mnie za odejście, ale ostatni telefon, jaki otrzymałem z klubu, dotyczył tego, że kupili nowego bramkarza – powiedział Donnarumma, odnosząc się do transferu Mike’a Maignana. Francuz jest obecnie numerem jeden na San Siro. Następnie wyznał, że transfer do PSG planowany był od dawna.

– PSG od zawsze było mi przeznaczone. Nasser Al-Khelaifi i Leonardo chcieli mnie od długiego czasu. Jestem tu naprawdę szczęśliwy – przyznał 22-latek, który walczy o bluzę z numerem jeden z Keylorem Navasem. – Nie mam z nim żadnego problemu. Mamy świetną relację. Lubię rywalizację i będę dawał z siebie wszystko dla PSG – dodał Włoch.

Nie mogło też zabraknąć kwestii Kyliana Mbappe. Przyszłość Francuza jest wciąż nieznana, choć coraz więcej źródeł podaje, że ma on już gotowy kontrakt z Realem Madryt.

– Świetnie się dogaduję z Mbappe. Nie rozmawiamy jednak o kontrakcie czy przyszłości – decyzja należy do niego. Wiem tylko, że jesteśmy szczęśliwi w Paryżu. To mądry gość. Tylko on wie, co będzie dla niego najlepsze – skomentował bramkarz.

Donnarumma rozegrał w tym sezonie 15 spotkań. W siedmiu z nich zachował czyste konto.

Zobacz również: Tajemniczy Mbappe: dwumecz z Realem wiele zmienia.