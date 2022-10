PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Trener Paris Saint-Germain Christophe Galtier zasugerował, że Lionel Messi będzie gotowy do udziału w niedzielnym meczu Ligue 1 przeciwko Olympique Marsylii. Argentyńczyk w piątek wrócił do treningów.

Lionel Messi narzekał w ostatnich dniach na uraz łydki

Argentyńczyk opuścił dwa ostatnie mecze PSG

Galtier zasugerował, że Messi będzie gotowy do gry przeciwko Marsylii

Lionel Messi wraca do składu PSG

Lionel Messi opuścił ostatnie mecze PSG z Reims i Benfiką Lizbona odpowiednio w Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów z powodu kontuzji łydki. Mistrzowie Francji mają nadzieję, że Argentyńczyk będzie gotowy do gry w wielkim klasyku przeciwko Marsylii w niedzielę, a Christophe Galtier jest optymistycznie nastawiony odnośnie kondycji fizycznej swojego gwiazdora.

– Messi trenował dziś z resztą grupy. Jutro odbędzie kolejne sesje i zobaczymy, jak zareaguje na ćwiczenia z pełnym obciążeniem. W tej chwili mogę jednak powiedzieć, że tak. Liczę, że Leo będzie do mojej dyspozycji w niedzielnym meczu – powiedział Galtier.

Messi był kluczowym graczem dla drużyny Galtiera w tym sezonie, strzelając osiem goli i notując tyle samo asyst w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego występy to powrót do wielkiej formy po dość trudnym pierwszym roku w Paryżu.

PSG jest liderem Ligue 1 i ma trzy punkty przewagi nad trzecią w tabeli Marsylią. Podopieczni Galtiera przystąpią do tego starcia po trzech remisach z rzędu: z Reims w Ligue 1 i dwóch w Lidze Mistrzów z Benfiką Lizbona. W zespole paryżan zauważalny był brak dobrej gry Leo Messiego, który w tym sezonie był kluczową postacią PSG.

Początek meczu PSG – Marsylia w niedzielę, 16 października, o godzinie 20:45.

