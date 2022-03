Pressfocus Na zdjęciu: Al-Al-Khelaifi, Messi i Leonardo

Wszystko wskazuje na koniec Leonardo w Paris Saint-Germain. Według Le Parisien to ostatnie miesiące dyrektora sportowego w Parku Książąt. Co więcej, jak dowiedzieli się dziennikarze The Telegraph, Nasser Al-Al-Khelaifi nawiązał kontakt z Michaelem Edwardsem, który w maju odejdzie z zarządu The Reds.

Leonardo odejdzie ze stanowiska dyrektora sportowego PSG po sezonie 2021/22

Brazylijczyk już drugi raz w Paryżu nie sprawdził się w roli szefa od transferów

Nasser Al-Al-Khelaifi rozpoczął wstępne rozmowy z Michaelem Edwardsem z Liverpool, natomiast alternatywną pozostaje Giovanni Rossi z Sassuolo

Leonardo znów odchodzi

Leonardo, a właściwie to Leonardo Nascimento de Araújo rozpoczął przygodę w PSG, kiedy klub został wykupiony przez Katarczyków. Wówczas pełnił rolę dyrektora sportowego przez dwa sezony. Z racji na brak większych sukcesów na arenie międzynarodowej, Nasser Al-Al-Khelaifi podziękował Brazylijczykowi za jego wkład w początkowy rozwój zespołu.

Później 52-latek zajął się trenerką, próbując swoich sił w Turcji za sterami Antalyasporu. Po 10 oficjalnych spotkaniach zerwano z nim współpracę przez kiepskie wyniki w lidze. Co ciekawe, w 2018 r. otrzymał angaż zarządzie AC Milan i rok później znów zawitał do stolicy Francji.

Wszystko wskazuje jednak na kolejny szybki koniec Leonardo nad Sekwaną. Ściągniecie Messiego miało m.in. pomóc w wywalczeniu historycznego trofeum Ligi Mistrzów. Tymczasem PSG odpadło na etapie 1/8 finału, z kolei sam działacz nie przekonał Kyliana Mbappe do pozostania dłużej w Parku Książąt.

Do tego zarzuca się mu jeszcze brak odpowiedniego rozpoznania zawodników z francuskiego podwórka. Tak aby paryżanie mogli w przyszłości produkować młode talenty. Podobno nawet Pochettino nie był zadowolony z transferów rezerwowych graczy, którzy kompletnie nie pasują do wizji Argentyńczyka, przez co nie wnoszą też większej jakości do składu.

PSG wytypowało nowego szefa od transferów

Ciekawe wieści napłynęły z Anglii, gdzie The Telegraph poinformował o pierwszych rozmowach właściciela Paris Saint-Germain z aktualnym dyrektorem sportowym Liverpool. Michael Edwards rozstanie się w maju z The Reds za porozumieniem stron. Dlatego też to doskonała okazja dla Khelaifiego, żeby szybko przedstawić swoje żądania i ubiec konkurencje.

PSG are interested in Michael Edwards joining the club after he leaves Liverpool. [Telegraph] https://t.co/bUZfpxJ1Ze — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) March 17, 2022

Edwards jest wysoko ceniony po zapewnieniu transferów dla The Reds takich piłkarzy jak: Mohamed Salah, Virgil van Dijk czy Sadio Mane podczas swojej dekady na Anfield. W dodatku zna się na poszerzaniu głębi składu, ponieważ dzięki jego dobrym relacjom w świecie futbolu, Liverpool znów stał się potęgą europejskiej piłki. Oprócz wcześniej wymienionych gwiazd, niedawno maczał palce w sprowadzeniu Luisa Diaza z FC Porto czy wcześniej Minamino, kiedy przekonał do sprzedaży właścicieli RB Salzburg.

Gdyby nie udało się dojść do porozumienia z Edwardsem, paryżanie zgłoszą się prawdopodobnie po Giovanniego Rossi, który odwalił kawał niezłej roboty w Sassuolo. Być może w końcu zmieni się polityka transferowa PSG i klub zacznie budowę zwycięskiego genu od podstaw, pozbywając się rozwydrzonych gwiazd.

Czytaj więcej: Marca: Mbappe już podpisał kontrakt z Realem