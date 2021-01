Arkadiusz Milik niedawno zasilił szeregi Olympique Marsylia. Tymczasem nie milkną spekulacje związane z tym, że zdymisjonowany może zostać Andre Villas-Boas. Francuskie media podają natomiast, że następcą Portugalczyka może zostać Lucien Favre.

Arkadiusz Milik ma już co prawda debiut za sobą w nowym zespole, ale nie wspomina go najlepiej. OM przegrali kolejne spotkanie, ulegając w trakcie minionego weekendu AS Monaco (1:3). Marsylczycy mają jednocześnie już sześć porażek w tym sezonie na swoim koncie.

W związku z powyższym TeleFoot informuje, że niebawem nowym trenerem polskiego napastnika może zostać Lucien Favre. Szwajcar od momentu, gdy został zwolniony z Borussii Dortmund w grudniu minionego roku, pozostaje bez pracy.

Gdyby faktem stało się zatrudnienie Favre’a w Olympique Marsylia byłby to powrót 63-latka do Francji. W przeszłość prowadził OGC Nice, wyróżniając się między innymi tym, że przywrócił do wysokiej dyspozycji Mario Balotelliego. Z ekipą z Nicei wywalczył odpowiednio trzecie i ósme miejsce na koniec rozgrywek w Ligue 1.

Godne uwagi jest to, że Villas-Boas ma umowę ważną z OM do końca trwającego sezonu. Jak dotąd prowadził drużynę w 60 meczach, w których zaliczył 29 zwycięstw, 13 remisów i 18 porażek.

Olympique Marsylia plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli. Do lidera rozgrywek w postaci Paris Saint-Germain drużyna ze Stade Velodrome traci 13 oczek. Z kolei do piątego Stade Rennais, które zajmuje miejsce premiowane grą w Europa Conference League, marsylczycy tracą cztery punkty.



