Bułka wysoko oceniany przez Francuzów. “Może zostać bramkarzem sezonu”

Marcin Bułka notuje znakomitą passę. Polski golkiper kapitalnie spisuje się w Ligue 1 barwach OSG Nice, co docenia także lokalne środowisko piłkarskie. Loic Tanzi, dziennikarz L'Equipe, w rozmowie z Rafałem Szymańskim z portalu WP SportoweFakty wyjątkowo pozytywnie ocenił 23-latka.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka świetnie spisuje się w barwach francuskiego OSG Nice

Polak w tym momencie jest jednym z najlepszych golkiperów Ligue 1

Tę opinię w rozmowie z WP Sportowefakty potwierdził Loic Tanzi

“Bułka jest całkiem kompletnym bramkarzem”

Marcin Bułka kapitalnie rozpoczął sezon 2023/24. 23-letni golkiper OSG Nice rozegrał wszystkie sześć spotkań w Ligue 1 w podstawowym składzie. Przy ogromnym udziale Polaka ekipa Les Aiglons nie doznała jeszcze żadnej porażki, a na dodatek trzykrotnie zachowała czyste konto. Natomiast były zawodnik PSG może pochwalić się zatrzymaniem dwóch rzutów karnych.

Rafał Szymański z portalu WP SportoweFakty postanowił przekonać się, jak lokalne media oceniają wyczyny Bułki. Na pytania dziennikarza odpowiedział Loic Tanzi z L’Equipe.

– Myślę, że w tym sezonie może być jednym z najlepszych bramkarzy ligi francuskiej. W ostatnim czasie wyglądał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Musi utrzymać tak wysoką formę. Jeżeli to zrobi, uważam, że będzie pretendentem do tytułu najlepszego bramkarza roku we Francji. Ma świetne warunki fizyczne, na dodatek jest szybki i potrafi dobrze grać nogami. Moim zdaniem, jest całkiem kompletnym bramkarzem – stwierdził Loic Tanzi w rozmowie z WP SportoweFakty.

– W tamtym czasie bardzo trudno było o miejsce w podstawowym składzie. Może w przyszłości wróci do Paris Saint-Germain i będzie numerem “jeden” w bramce – w ten sposób Tanzi odniósł się do paryskiego epizodu w karierze Polaka.