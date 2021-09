Boateng: słowa Hoenessa mnie rozczarowały

Jerome Boateng musiał w ostatnich latach mierzyć się z wielką krytyką, między innymi ze strony związanego z Bayernem od czterech dekad Uliego Hoenessa. Nowy nabytek Olympiqe’u Lyon nie ukrywa, że słowa członka rady nadzorczej go rozczarowały.

Jerome Boateng dołączył jako wolny zawodnik do Olympique’u Lyon

Wcześniej przez dekadę reprezentował Bayern Monachium

Zwłaszcza w ostatnich latach był ofiarą krytyki, również ze strony związanego z klubem Uliego Hoenessa. Stoper wyjawił, że słowa legendy Die Roten go rozczarowały

Boateng był rozczarowany słowami legendy Bayernu Monachium

Choć Jerome Boateng spędził dekadę w Bayernie Monachium, nie wszystkie wspomnienia były szczęśliwe. Środkowy obrońca ma na koncie dziewięć mistrzostw Bundesligi czy dwie Ligi Mistrzów, ale zwłaszcza w ostatnich latach był kwestionowany.

Stoper był jednym z doświadczonych zawodników, z których w 2018 roku zrezygnował Joachim Loew. Po trzech latach ówczesny selekcjoner Die Mannschaft zdecydował się przywrócić do kadry Thomasa Muellera i Matsa Hummelsa. Rozważał również osobę Boatenga. Wówczas głos zabrał Uli Hoeness.

– Ja nie zabrałbym go ze sobą na turniej – mówił człowiek związany z Bayernem od czterech dekad przed Euro 2020. Wówczas Boateng był jeszcze zawodnikiem Die Roten.

W ostatnich dniach Niemiec, już jako wolny zawodnik, dołączył do Olympique’u Lyon. W rozmowie ze Sport1 wyjawił, że było to dla niego rozczarowujące.

– Te oświadczenia mnie rozczarowały. Zwłaszcza, że byłem przyzwyczajony do ochrony ze strony reprezentantów Bayernu Monachium. Wiem, że jestem oceniany inaczej niż inni gracze. Muszę z tym żyć. Dla mnie ważne jest to, by oceniali mnie ci, którzy obserwują mnie uważnie – uważa 33-latek. – W ostatnich dwóch sezonach znów byłem bardzo stabilny po trudnym półtora roku. Wydostanie się z tego dołu nie było łatwe. Wówczas jednak Hansi Flick dał mi uczciwą szansę w walce o wyjściowy skład – dodał Boateng, odpierając niejako zarzuty o kiepską dyspozycję.

Były reprezentant Niemiec rozegrał dla Bayernu Monachium 363 spotkania. Zanotował w nich dziesięć bramek i 25 asyst. Ten sezon będzie dla niego debiutanckim w Ligue 1.