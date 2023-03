Lionel Messi nie zamierza przedłużyć umowy z Paris-Saint Germain, co przyciągnęło uwagę klubów z Arabii Saudyjskiej i MLS. Argentyńczyk według mediów chciałby wrócić do Barcelony, jednak niewykluczone, że lukratywna oferta ze strony innego klubu skłoni go do przemyślenia swojego zdania. A takowa pojawiła się ze strony Al-Hilal.

Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi nie chce przedłużać kontraktu z PSG i interesuje go powrót do FC Barcelony

Al-Hilal złożyło Argentyńczykowi lukratywną ofertę kontraktu

35-latek mógłby zostać najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie

Messi może przebić magiczne zarobki Cristiano Ronaldo

Działacze Paris-Saint Germain powoli godzą się już z myślą, że nie uda im się przekonać Leo Messiego do zmiany zdania i przedłużenia umowy. Argentyńczyk nie ma ochoty dłużej reprezentować paryskiego klubu, a według mediów, jego marzeniem jest powrót do FC Barcelony. Duma Katalonii nawiązała już z nim kontakt w tej sprawie, co potwierdził wiceprezydent klubu, Rafa Yuste.

Na drodze do powrotu mogą stanąć jednak kwestie finansowe. To nie jedyne zmartwienie Blaugrany. Messi jest łakomym kąskiem dla klubów z Arabii Saudyjskiej, które mają niemal nieograniczone możliwości finansowe. Jak przekazali dziennikarze The Mirror, gwiazdor otrzymał szokującą ofertę ze strony Al-Hilal.

🚨 Saudi Arabian side Al-Hilal have offered to make Lionel Messi and highest paid player in the world.



The contract would beat Ronaldo’s £175m a year deal! 🤯💰



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/gXNU2Hl7lk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 31, 2023

Włodarze klubu złożyli Messiemu ofertę kontraktu, który gwarantowałby mu najwyższe zarobki w świecie piłki nożnej. Na mocy umowy 35-latek miałby zarabiać więcej, aniżeli Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zgodnie z informacjami mediów inkasuje 200 milionów euro za sezon.

Na ten moment zawodnik nie odniósł się do oferty ze strony Al-Hilal. Tak wysokie zarobki mogą skłonić go do ponownego rozpatrzenia kwestii swojej przyszłości.

Sprawdź też: Wiceprezydent klubu potwierdza! Barcelona rozmawia z Leo Messim